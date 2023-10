Morì dopo un volo di 9 metri. Udienza per il risarcimento

E’ in una fase di stallo l’udienza preliminare scaturita dalla richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Ascoli a carico di due persone indagate per la morte di Simone Ferri, operaio 23enne di Castel di Lama, che ha perso la vita il 26 maggio 2022 in un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento dell’Api Aluminum Profile Italy a Monsampolo. L’ipotesi di omicidio colposo è stata contestata a Massimiliano Marconi, 58 anni di San Benedetto e a Claudio Palmegiani, 67enne di Popoli, entrambi difesi dall’avvocato Mauro Gionni. Marconi è indagato quale responsabile del servizio prevenzione e protezione dello stabilimento dove avvenne la disgrazia e Palmegiani nella veste di legale rappresentante e datore di lavoro. Già da qualche mese è in corso una trattativa fra le parti per quantificare l’entità del risarcimento danni in favorire delle parti civili, i familiari del ragazzo deceduto quel giorno. Anche in occasione dell’udienza di ieri i legali hanno chiesto un ulteriore rinvio poiché l’accordo sembra ormai vicino. A Palmegiani viene contestato di non aver indicato nel documento di valutazione rischi i pericoli relativi all’accesso al tetto del capannone. Marconi invece avrebbe "omesso la necessaria e doverosa attività di segnalazione e stimolo al datore di lavoro, ai fini della rimozione dei rischi per i lavoratori, nonché, quale dirigente di fatto dell’Api Aluminum Profile Italy, di non aver tenuto conto delle capacità dei lavoratori nell’affidare compiti agli stessi". Quel giorno il titolare della ditta incaricata di effettuare lavori di bonifica amianto informò Marconi che nel corso del sopralluogo effettuato il giorno prima aveva dimenticato sulla copertura del capannone il telefonino; Marconi incaricò Ferri di andarlo a recuperare, senza tenere conto dei rischi di una caduta dall’alto visto che per altro non c’erano parapetti. Il 23enne salì con una scala retrattile senza dispositivi di sicurezza, che non gli erano stati forniti; percorse una trentina di metri camminando sulla parte esterna della copertura, attraversò una lastra di eternit e quindi un lucernaio che cedette facendolo precipitare da un’altezza di nove metri: morì sul colpo.