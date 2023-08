Morricone e Battiato al Sant’Agostino

‘Guardare la musica’ attraverso due meravigliose proiezioni dedicate ai grandi maestri Ennio Morricone e Franco Battiato. Imperdibile appuntamento al chiostro di Sant’Agostino domenica 27 e lunedì 28 con le due serate con ingresso gratuito allestite dall’associazione Il portico di padre Brown in sinergia con il comune. Per l’occasione alle 21 verranno rispettivamente proiettati ‘Ennio’, pluripremiato film di Giuseppe Tornatore, e ‘La voce del padrone’ di Marco Spagnoli. Quest’ultima sarà un’anteprima della pellicola che poi andrà in onda sulla Rai. "Con questa iniziativa abbiamo cercato di accrescere la ricchezza culturale del territorio coinvolgendo artisti di caratura nazionale – sostiene il sindaco Marco Fioravanti -. Con l’assessore Donatella Ferretti proprio in questo periodo abbiamo organizzato ‘Cinema sotto le torri’. Queste proiezioni sono importanti perché enfatizziamo la storia di questi due grandi maestri". "Presentiamo una proposta multidisciplinare – aggiunge l’assessore Donatella Ferretti –, frutto della contaminazione di più arti. Saranno due serate entrambe dedicate a due personaggi assoluti e tra i maggiori protagonisti della scena culturale e musicale". Ad alternare i film in programma saranno alcuni momenti di musica con la presenza delle cantanti Ilaria Roscioli, Paulina Priepzka e del cantante Simplicio De Angelis. "Speriamo di scongiurare il maltempo – commenta Pina Traini dell’associazione Il portico di padre Brown –. Nel caso ci sposteremo all’Odeon. Nella realizzazione di ‘Ennio’ il regista ha deciso di filmare gli ultimi 25 anni della sua vita per lasciare poi questa memoria. Un regalo per chiunque ama il cinema. Un viaggio nella bellezza e nella meraviglia della musica".

mas.mar.