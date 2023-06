Morso da vipera, giovane d’urgenza all’ospedale Torrette

Momenti di grande preoccupazione nella mattina di ieri nelle campagne di contrada Maliscia, ai confini fra Carassai, Montalto Marche e Cossignano, per un giovane straniero che è stato morso, probabilmente, da una vipera. Si tratta di un ventiquattrenne che mentre stava lavorando nei campi si è accorto di essere stato morso da un rettile le cui caratteristiche, descritte dal ragazzo, combaciavano con quelle di una vipera. E’ stato lo stesso giovane a chiedere aiuto al 118, la cui centrale operativa ha fatto subito scattare la macchina dei soccorsi, considerata la pericolosità del caso. Come prima cosa è stato inviato sul posto un equipaggio della Potes di Offida e poi è stata fatta decollare l’Eliambulanza che, dopo aver rintracciato la zona da dove era partita la richiesta di soccorso, è atterrata nelle immediate vicinanze, in modo da accelerare l’intervento. I sanitari non hanno potuto verificare direttamente la natura del rettile, per cui il paziente è stato portato d’urgenza all’ospedale di Ancona dove è stato trattato con il siero anti vipera. L’episodio, piuttosto insolito per quel territorio, è accaduto, prima di mezzogiorno, nella campagna lungo la strada fra Carassai e Cossignano.