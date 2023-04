Ascoli, non la sentiva da giorni: trovata morta in casa

Ascoli, 21 aprile 2023 – Una donna di 74 anni è stata trovata morta ieri mattina in un appartamento in via Nicolò IV dove viveva da sola. A dare l’allarme è stato il fratello che da un paio di giorni non la sentiva e, non riuscendo a contattarla telefonicamente, ieri mattina ha deciso di andare a verificare di persona cosa fosse successo e si è quindi recato nell’abitazione della sorella nel centro storico di Ascoli.

Ad insospettirlo sul fatto che fosse accaduto qualcosa di grave c’è stato sul momento il fatto che la donna non rispondeva al campanello, ma soprattutto che dall’interno dell’appartamento si sentiva che c’era la radio accesa, segnale che qualcuno doveva esserci.

L’uomo ha quindi immediatamente contattato il 118 ed i sanitari hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco, visto che l’uomo non era in possesso delle chiavi per poter entrare in casa. I soccorritori sono giunti sul posto poco dopo le 11 a sirene spiegate. I vigili del fuoco si sono occupati dell’apertura della porta ed all’interno è stata trovata la donna; i sanitari del 118 hanno in breve accertato che per lei non c’era più nulla da fare; purtroppo era morta. Nessun dubbio che è trattato di un decesso dovuto a cause naturali.