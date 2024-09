Morta Maria Grazia Ascolani, storica commerciante di San Benedetto

San Bendetto (Ascoli), 14 settembre 2024 – Maria Grazia Ascolani, storica titolare della pizzeria ’Mimmo Lu Zozzo’ nel cuore di San Benedetto del Tronto, è venuta a mancare all’età di 73 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la comunità sambenedettese e per tutti coloro che hanno amato la sua pizza, diventata negli anni un vero e proprio simbolo del centro città.

L’attività, fondata dal fratello ’Mimmo’ che trasformò il forno dei genitori in una pizzeria, è da sempre uno dei locali storiche di San Benedetto.

Situata nel quadrilatero del centro, la pizzeria è famosa per il suo particolare sapore inimitabile, tanto che è diventata oggetto di numerosi “meme” sui social network locali come simbolo della tradizione e della valorizzazione dei prodotti tipici della città. L’intera famiglia Ascolani è considerata una vera istituzione a San Benedetto, e Maria Grazia, con la sua presenza carismatica, ha incarnato lo spirito e la dedizione che hanno reso celebre l’attività di famiglia. Dopo la notizia della sua scomparsa, sono stati centinaia i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto la famiglia Ascolani.

Tra i tanti che hanno voluto ricordare Maria Grazia, c’è anche Vittoria Giuliani, storica retara e attrice dialettale sambenedettese: "Una notizia che mi ha fatto molto dispiacere. Maria Grazia era una buona amica per me. Sono vicina alla famiglia e ai suoi figlioli". Maria Grazia lascia il marito Giuseppe Ricci, i figli Gabriele e Barbara, la nuora Mafalda e la nipote Asia. Tutti concordano nell’affermare che la sua perdita non rappresenta solo la scomparsa di una persona amata, ma anche di un importante pezzo della storia locale.

I funerali di Maria Grazia si terranno domani pomeriggio alle 15:30 presso la Chiesa di San Filippo Neri, dove la salma giungerà dalla casa funeraria Nucci di Via Col De Pioppi a San Benedetto, dove è stata allestita la camera ardente. Con la sua scomparsa, San Benedetto perde non solo una rappresentante di una famiglia simbolo della città, ma anche un punto di riferimento sociale per tutto il centro cittadino. Maria Grazia Ascolani è stata una figura che, insieme ai suoi familiari, ha saputo costruire un marchio locale che va oltre la semplice attività commerciale. Con il suo lavoro e la sua personalità Maria Grazia Ascolani ha creato un luogo di ritrovo in città, un simbolo di convivialità e tradizione, un personaggio amato che resterà nel cuore di tutti i sambenedettesi.