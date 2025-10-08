Mortale di sabato sera, il guidatore era ubriaco

Il conducente della Mercedes A 180, albanese di 41 anni, residente a San Benedetto, coinvolto nel mortale incidente di sabato notte a Martinsicuro, secondo le analisi tossicologiche guidava in stato d’ebbrezza. Nei suoi confronti la Procura di Teramo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, lesioni e omissioni di soccorso. Intanto questa mattina a Teramo l’esame autoptico sulla salma di Emidio Croci, 46 anni, padre di tre figli, morto sul colpo a seguito delle devastanti lesioni subite. I funerali si terranno domani alle ore 15,30 presso la Chiesa Madonna della Marina di San Benedetto, giungendo dalla casa funeraria Nucci dove il feretro sarà trasportato subito dopo l’autopsia. Ha lasciato la moglie Cinzia, i figli Francesco, Matteo e Sofia, i genitori Aldo e Misia. All’ospedale Salesi di Ancona rimangono stazionarie le condizioni del figlio undicenne della vittima, uscito dal coma farmacologico cui era stato indotto dai medici a seguito dei danni subiti nel drammatico incidente.

La mamma del ragazzino, moglie di Emidio Croci, rimasta lievemente contusa, lunedì è stata dimessa dall’ospedale di Sant’Omero dov’era stata ricoverata a seguito dello stato di shock. Gli investigatori dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica e della stazione di Martinsicuro stanno ancora cercando di identificare il passeggero della Mercedes A 180, di cui i militari dell’arma, in collaborazione con i colleghi della compagnia di San Benedetto, avrebbero dei sospetti. Va ricordato che dopo il terribile schianto contro un suv Mercedes GLB 200d, dove viaggiava il Croci con la sua famiglia, gli occupanti della Mercedes A 180 si sono dileguati e qualche ora dopo, solo il conducente A. K. di 41 anni, piccolo impresario edile residente a San Benedetto, si è costituito nella caserma dei carabinieri di Martinsicuro, prima di essere ricoverato all’ospedale di Giulianova. Il sinistro è accaduto su un tratto di statale Adriatica completamente rettilineo. La famiglia aveva cenato nella trattoria ‘Al Bracere’ e verso le 22,15 si apprestava a tornare a Casa. Uscendo dal parcheggio del locale, Croci al volante del Suv si stava immettendo sulla Statale quando è stato centrato in pieno dalla Mercedes A 180. L’uomo è morto sul colpo, la moglie è praticamente illesa, mentre il figlio di 11 anni, che si trovava sul sedile posteriore, forse senza cinture di sicurezza è stato sbalzato subendo danni gravissimi.

Marcello Iezzi