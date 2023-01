Morte al luna park, battaglia tra perizie

E’ stata incentrata sull’audizione dell’ingegnere Massimiliano Cucchi (consulente della difesa), l’udienza di ieri nell’ambito del processo a carico di Gaetano Orlandi, l’ingegnere di Montevarchi che deve rispondere di omicidio colposo per la morte di Francesca Galazzo, la giovane mamma che il 14 luglio 2017 precipitò dalla giostra "Trottola Twist" al Luna park di San Benedetto e perse la vita. Orlandi, ingegnere 78enne di Montevarchi difeso dall’avvocato Alessandro Scendoni, deve rispondere di omicidio colposo. Non è stato l’unico coinvolto nell’inchiesta della Procura ascolana che ha riguardato anche altre figure. In sede di udienza preliminare è stato infatti assolto Giovanni Fortuna (processato su sua richiesta con rito abbreviato) ed è stata emessa una sentenza di non doversi procedere per Luigi Carini, nel frattempo deceduto. Nel processo è parte civile la madre della sfortunata ragazza, assistita dall’avvocato Enrico Sciarroni.

Hanno invece rinunciato ad essere presenti il padre e il fratello; intendono concentrarsi direttamente sulla causa civile riguardante il risarcimento danni per la grave perdita. A giugno 2019 il giudice Giusti aveva archiviato l’inchiesta a carico di Graziella Metastasio, proprietaria dello Sling Shot, come anche le posizioni di Andrea Zarbinati, Fabio Martini, Alberto Fabbri, soci della ditta Technical Park, produttrice dell’attrazione adrenalinica. L’avvocato Sciarroni aveva poi chiesto un’ulteriore perizia, depositando diversi documenti. Ed è alla luce di questa perizia che il sostituto procuratore del tribunale di Ascoli Mara Flaiani ha individuato profili di responsabilità per Graziella Metastasio e la figlia Sharon Vinotti, che sono state rinviate a giudizio e dovranno a loro volta comparire davanti al giudice Di Battista il 3 marzo prossimo.

Tornando all’udienza di ieri nel processo a carico dell’ingegner Orlandi, è emerso che non c’era obbligo di adeguare la giostra alle normative anti infortunistiche introdotte nel 2007, anche se la parte civile osserva che individua questo obbligo nel fatto che il decreto ministeriale impone di intervenire in caso vi siano pericoli per l’incolumità altrui. Sono comunque anche emersi aspetti che potrebbero avere rilevanza ai fini del processo che si aprirà a carico della proprietaria della giostra e della figlia, entrambe difese dall’avvocato Valentino Mascetti.

Peppe Ercoli