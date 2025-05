La morte di Angelina, in aula i drammatici video: dalla presa al tragico volo

Ascoli Piceno, 31 maggio 2025 – Udienza drammatica davanti al tribunale di Roma nel processo a carico di Dorin Nemtelea, 42enne moldavo accusato della morte di Angelina Soares De Souza, 46enne brasiliana da anni residente a Colli del Tronto dove ha convissuto con un sambenedettese.

Nel procedimento sono parte civile le figlie e le sorelle della vittima, assistiti dall’avvocato Umberto Gramenzi. Si è costituita anche l’associazione ’Insieme a Marianna’ di Roma. Nel corso dell’udienza sono stati sentiti i medici legali che hanno effettuato l’autopsia e che hanno confermato quella che, a loro avviso, è stata la dinamica dell’omicidio.

La donna di origini brasiliane è morta sul colpo a seguito del tragico volo dal terrazzo di un palazzo e l’impatto a terra. Del suo omicidio avvenuto il 4 aprile 2024 a Ostia si è autoaccusato Dorin Nemtelea, 41enne moldavo col quale aveva una relazione, che però all’epoca non ha saputo fornire i particolari dell’accaduto. Durante l’udienza sono stati rivissuti quei drammatici momenti attraverso le immagini registrate dall’imputato col suo telefonino, sequestrato dopo il fatto dai carabinieri che intervennero nell’appartamento del palazzo in via Fasan ad Ostia, teatro della tragedia.

In quel momento in casa erano presenti cinque persone: Angelina, Dorin e tre loro amici: le immagini li hanno immortalati mentre fumavano crack. Dorin ha ripreso insistentemente la donna con la quale aveva una relazione; testimonianze hanno riferito che era molto geloso di lei. Improvvisamente si consuma la tragedia.

Il telefonino inquadra Dorin che prende sulle sue spalle Angelina e si dirige sul balcone. A questo punto lo smartphone non poteva più inquadrare i due. Ma sono state sequestrate le immagini registrate da telecamere di sicurezza della zona che hanno ripreso il tragico volo della donna verso il basso, la strada, dove è stata trovata morta. In nessuna ripresa, comunque, si vede lui lanciare materialmente lei nel vuoto.

L’uomo è poi rientrato in casa e lì è rimasto, mentre gli altri tre si sono precipitati in strada. Nemtelea inizialmente ha riferito di un gesto volontario della De Souza; una versione che si è subito scontrata con il racconto di alcune delle poche persone presenti a quell’ora nel palazzone che hanno riferito di furibonde liti fra i due. Messo alle strette Nemtelea ha poi confessato di averla uccisa, senza però scendere nei particolari della dinamica del tragico evento.