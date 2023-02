Morte del piccolo Michelangelo Sospese le lezioni a scuola

E’ stata disposta per oggi, l’autopsia sul cadavere di Michelangelo Scaramazza, il bambino di 12 anni di Ancarano, ritrovato morto lunedì sera nel giardino della sua casa, a Fonte Vecchia, nel centro di Ancarano. Gli esami potranno aiutare a fare chiarezza sulle cause del decesso che, secondo quanto riferito dal personale medico del 118, sarebbe avvenuto per un arresto cardiocircolatorio. La salma al momento si trova all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. Il 12 enne era in giardino a giocare, quando i genitori lo hanno chiamato per cenare, senza ottenere risposta, a quel punto sono andati a cercarlo, ma lo hanno trovato esanime a terra, subito è stato lanciato l’allarme, i sanitari dell’ospedale di Sant’Omero sono subito giunti sul posto, ma per il bambino non c’era più nulla da fare. Ancarano è un paese sotto choc, Michelangelo frequentava la seconda media, ieri mattina i suoi compagni di classe, sono andati a scuola, ma le lezioni sono state sospese. Michelangelo era nato in Polonia, figlio di Emanuele, un artista della pittura conosciuto in tutta Italia, mentre la mamma Tatiana è un’interprete di origine russa ed una insegnante di nuoto, ha anche due fratelli più grandi. Il sindaco Angelo Panichi ha dichiarato il lutto cittadino nel giorno in cui verranno celebrati i funerali: "La comunità di Ancarano si stringe intorno alla famiglia del piccolo Michelangelo ed esprime il cordoglio più profondo".

m.g.l.