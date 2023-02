Morte di Bachetti, si cerca l’accordo

La difesa di Maurizio Belloni cerca un accordo con la Procura di Ascoli per arrivare ad un patteggiamento della pena nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente stradale avvenuto il 14 novembre del 2020 nel quale ha perso la vita Jacopo Bachetti, giovane barman ascolano. Davanti al giudice delle udienze preliminari Matteo Di Battista ieri l’avvocato Sergio Gabrielli ha prospettato un’ipotesi di patteggiamento sulla quale la Procura darà il proprio parere nelle prossime settimane. L’incidente avvenne a Venagrande lungo la provinciale dell’Ascensione, all’incrocio con viale dei Caduti, fra Venagrande e Ascoli.

Responsabile dell’incidente mortale è per l’accusa il 24enne Maurizio Belloni per il quale è stato già chiesto il rinvio a giudizio. Nel sinistro morì il giovane Bachetti e rimasero feriti Giorgia Buschi e lo stesso Belloni che era alla guida dell’Audi TT cabrio. L’auto finì fuori strada sfondando il guard rail e per il barman ascolano non ci fu, purtroppo, nulla da fare. Dalla vicenda processuale è uscita la ragazza che, assistita dall’avvocato Mauro Gionni, ha raggiunto un accordo per il risarcimento con la compagnia che assicurava l’auto di Belloni. Restano l’indagato Belloni e i familiari di Bachetti assistiti dall’avvocato Sara Pagnoni.

Alla quantificazione di un’ipotesi di patteggiamento l’avvocato Gabrielli è giunto valutando una serie di concause che, se accolte, mitigherebbero la pena finale per Belloni. Innanzitutto il fatto che secondo la perizia che è stata svolta il guard rail ha ceduto nell’impatto con la vettura poiché non idoneo.

E’ emerso infatti che l’auto viaggiava al limite di velocità consentito in quel tratto, 50 km orari, per cui il guard rail per legge avrebbe dovuto contenere l’auto evitando che precipitasse nella scarpata per 25 metri, con un dislivello di 17 metri. Le altre concause valutate dalla difesa dell’imputato riguardano il fatto che la vittima è salita a bordo dell’Audi consapevole che fosse omologata per due persone; si ritrovarono invece in tre: Belloni alla guida, Bachetti (senza cinture di sicurezza) seduto sul sedile del passeggero e la ragazza sulle sue gambe. Questi i punti che, se accolti dalla pubblica accusa, garantirebbero il riconoscimento del concorso di colpa, la conseguente concessione delle attenuanti e quindi una pena finale più mite per l’imputato. Se non ci sarà accordo, la difesa di Bachetti chiederà alla prossima udienza un processo con rito abbreviato durante il quale val valere comunque questi elementi.

Peppe Ercoli