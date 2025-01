Morte di Jacopo Bachetti. Belloni condannato a 4 anni

Il gip di Ascoli Barbara Caponetti ha condannato a 4 anni e 8 mesi Maurizio Belloni, il giovane accusato di omicidio stradale e lesioni gravi per aver causato, mentre era alterato da alcol e cocaina, l’incidente nel quale il 14 novembre del 2020 morì l’ascolano Jacopo Bachetti. Nell’emettere la sentenza il magistrato ha tenuto conto dello sconto di un terzo dovuto alla scelta di essere processato con rito abbreviato e della concessione delle attenuanti generiche. La Procura aveva chiesto una pena finale di 6 anni e 8 mesi, considerando particolarmente grave la condotta di Belloni che quella sera aveva assunto alcol e sostanza stupefacente e non lo riteneva quindi meritevole di alcuna attenuante, invece concessa a Belloni dal giudice Caponetti che ha disposto per il ragazzo anche l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e la revoca della patente. Le motivazioni saranno rese note entro 70 giorni.

Secondo il rapporto della polizia giudiziaria, l’Audi TT Roadstar cabrio a trazione anteriore guidata da Belloni, con a bordo Bachetti e una ragazza, superò una Polo dove c’erano altri giovani reduci da una serata; nell’affrontare la curva immediatamente successiva, l’Audi uscì di strada, sbattendo contro un cassonetto dell’immondizia. Sfondò quindi il guardrail, precipitando nella scarpata per 25 metri (17 mt di dislivello) ribaltandosi: gli occupanti furono sbalzati fuori dall’auto, la cui cappotta era stata aperta poco prima, durante la marcia. Secondo questa ricostruzione, nessuno indossava la cintura di sicurezza. Attende la pubblicazione delle motivazioni la difesa dell’imputato, pur già anticipando elementi per un ricorso in appello. "Credo non sia stata riconosciuta l’attenuante speciale, per cui ci riserviamo di proporre appello. La pena comminata non voglio dire sia equa; ha comunque tenuto conto di una serie di circostanze, anche se ce ne sono altre a nostro avviso che vanno valorizzate" commenta l’avvocato Sergio Gabrielli. "Mi riferisco – spiega - in particolare al fatto che il perito ha accertato nel corso del processo che il guardrail non era idoneo a contenere la forza cinetica della vettura, anche se fosse transitata ad una velocità inferiore ai 50 km/h, limite stabilito per quel tratto di strada. Per altro la scatola nera ha detto che l’impatto è avvenuto a 50 km/h, quindi entro i limiti".

Peppe Ercoli