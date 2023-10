Morte in mezzo al mare. Malore fatale in barca

Colto da improvviso malore in mare, a bordo della sua imbarcazione a vela, è morto Bruno Bianchi, 74 anni di Ascoli Piceno, mentre si trovava in navigazione di fronte alla costa di San Benedetto. La barca alla deriva, è stata bloccata dal personale della motovedetta della guardia di finanza, di stanza nello scalo sambenedettese. I militari hanno tentato il primo soccorso, ma per il pensionato non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri. Bruno Bianchi era personaggio noto nell’ambito del Circolo Nautico Sambenedettese, dove trascorreva la maggior parte del suo tempo, tanto che ultimamente alloggiava spesso anche nella cuccetta dell’imbarcazione. La salma è stata messa a disposizione per accertamenti al fine di stabilire le cause del decesso. L’ipotesi più accreditata resta quella di un improvviso arresto cardiaco. L’uomo, appassionato di vela, tanto che aveva partecipato anche ad alcune regate organizzate dal Circolo Velico Sambenedettese, solitamente usciva in compagnia, ma ieri ha deciso di farlo da solo, approfittando del mare calmo e del leggero vento, particolarmente adatto per escursioni in barca a vela. Il natante alla deriva, è stato notato dall’equipaggio della motovedetta della guardia di finanza, poiché rimasto senza governo, non riusciva a mantenere la rotta compiendo evoluzioni che erano subito apparse anomale. I finanzieri l’hanno raggiunta velocemente e quando si sono accorti che l’unica persona a bordo era distesa e priva di coscienza, hanno abbordato il natante che stava rischiando di schiantarsi contro la scogliera di fronte al porto di San Benedetto e poi hanno cercato di soccorrere l’uomo, compiendo le prime manovre di massaggio cardiaco. I militari delle fiamme gialle hanno chiesto aiuto alla centrale operativa del 118 ed hanno trasportato il velista nel porto di San Benedetto, dov’è subito arrivato l’equipaggio della Potes, il cui medico ed infermiere hanno proseguito il massaggio cardiaco con il supporto del defibrillatore e di infusioni di farmaci per stimolare la ripartenza del muscolo cardiaco, ma tutto è stato vano. Subito dopo le autorità marittime si sono prodigate nel rintracciare i familiari della vittima, ai quali hanno comunicato la tragica notizia. Il natante, agganciato dall’equipaggio della guardia di finanza è stato messo in sicurezza e trasportato negli ormeggi del Circolo Nautico.

Marcello Iezzi