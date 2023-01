Morte Lunerti, la salma ancora in obitorio

A distanza di 7 giorni dalla morte, i familiari di Anna Lunerti, sono ancora in attesa di conoscere le decisioni che intende adottare la Procura della Repubblica di Fermo. La salma si trova nell’obitorio dell’ospedale Augusto Murri a disposizione per una eventuale ricognizione cadaverica o esame autoptico. Anna Lunerti, 77 anni, di San Benedetto, è morta all’improvviso, all’alba di giovedì della scorsa settimana, in una casa di riposo del fermano ed è per questo che è stata interessata la Procura della Repubblica per chiedere eventuali approfondimenti al fine di accertare le cause del decesso. La domenica precedente era stata a pranzo a casa dei nipoti, titolari della farmacia Lunerti a Marina di Altidona e nulla poteva far ipotizzare un simile epilogo. Anna Lunerti, che ha lasciato la sorella Rosa Maria e gli amati nipoti Marco e Valentina, era stata docente di Matematica nella scuola Media "Sacconi" di San Benedetto, ma soprattutto era notissima per le sue interpretazioni di poesie e scritti in dialetto sambenedettese.

Era talmente conosciuta ed amata che nel 2008 la Città di San Benedetto le aveva attribuito il Gran Pavese per la sua sensibilità culturale e la profonda passione alla conservazione e divulgazione del dialetto, nella scuola, nelle scene teatrali trasmettendo anche alle nuove generazioni i valori formativi delle tradizioni locali. Nel 1983 era stata tra le fondatrici della compagnia teatrale Ribalta Picena, animatrice di Natale al Borgo nel vecchio incasato di San Benedetto.