Morte sul lavoro, ci sono quattro indagati

Sono quattro le persone indagate per la morte di Simone Santinelli, il 44enne di Corridonia morto in un incidente sul lavoro avvenuto il 17 dicembre del 2020 in un’azienda a Monsampolo del Tronto, la Trafilcentro. A tutti il sostituto procuratore della Repubblica di Ascoli Mara Flaiani ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini ipotizzando, a vario titolo, il reato di omicidio colposo.

Nel registro degli indagati sono finiti Gabriele Frontoni, 44 anni di Fermo, legale rappresentante di "Edil Energia", azienda di Macerata alla quale erano stati affidati i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico. Indagato anche l’ascolano 42enne Aurelio Gentili nella veste di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione del lavoro. Il terzo indagato è un altro ascolano, il 62enne Simone Gentili, legale rappresentante della ditta Ferbart di Montegiorgio alla quale era stato subappaltato il compito di rimuovere il manto di copertura dell’opificio.

Il quarto indagato è Giorgio Carducci, 46 anni di Macerata che lavorava per la Ferbart.

Quel giorno Santinelli, dipendente della Ferbart, stava lavorando alla rimozione della copertura in amianto. Indossava l’imbracatura di sicurezza che però non sarebbe stata agganciata alla "linea vita" che era stata istallata sulla tettoia del capannone.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla magistratura ascolana, si sarebbe mosso intorno al lucernario calpestando una lastra in vetroresina che, priva di viti che la fissavano al legno, si è piegata facendo precipitare l’operaio di Corridonia da un’altezza di dieci metri. Una caduta che si è purtroppo rivelata fatale per Santinelli che, a seguito delle lesioni riportate nell’impatto a terra, è deceduto.

A Frontoni la magistratura contesta l’omesso controllo sulle condizioni di sicurezza dei lavori e l’applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza che prevede di posizionare tavolati a protezione dei lucernari. Aurelio Gentili non avrebbe invece segnalato al committente proprio il fatto che questi tavolati non fossero stati posizionati, come previsto dalle norme. Simone Gentili per il pm Flaiani non avrebbe invece fatto osservare ai lavoratori il rispetto delle norme di sicurezza, non impedendo di transitare sulle lastre in vetroresina del lucernario, ritenuto un punto di attraversamento pericoloso.

Infine, a Carducci si imputa la mancata vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere dove ha perso la vita Santinelli.