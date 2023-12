Morti alla Rsa, assoluzione in Appello. Il nodo dei reperti inutilizzabili

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza di assoluzione di Leopoldo Wick dall’accusa di omicidio e tentato omicidio degli anziani ospiti della Rsa di Offida, qualche indiscrezione trapela e riporta ad uno degli elementi su cui hanno puntato forte nel corso dei processi a Macerata e Ancona gli avvocati difensori Voltattorni, Pietropaolo e Filipponi e il collega Iadecola, legale dell’Ast delle Marche, in processo partecipe quale responsabile civile. Nell’arringa difensiva Iadecola ha calamitato l’attenzione dei giudici sulla non utilizzabilità dei reperti medico legali al fascicolo dell’inchiesta. Innanzitutto il penalista ha evidenziato quelle che a dire suo e dei colleghi della difesa erano criticità sulla catena di conservazione dei reperti, spiegando che sarebbero andati tutti a male, in quanto dopo due anni i campioni si deteriorano anche se sono stati correttamente conservati a -20 gradi. Per la difesa di Wick le analisi fatte dai medici della Medicina legale nel corso delle indagini sarebbero inutilizzabili perché, in quanto atti irripetibili, quando sono state fatte andavano avvisate tutte le parti e invece questo non è stato fatto, ledendo un diritto alla difesa. Questi campioni – ha invece spiegato la Procura di Ascoli - sono stati inseriti in busta chiusa con, tranne in un caso, la scritta a pennarello del codice di identificazione del cadavere; in tutti i casi erano presenti documenti ufficiali e certi che fornivano tutte le indicazioni. Se i giudici hanno sposato la tesi della difesa sull’inutilizzabilità dei reperti, è venuta meno una parte importante dell’impianto accusatorio. Questo potrebbe spiegare la formula assolutoria utilizzata "perché il fatto non sussiste". La difesa di Wick ha anche rimarcato che in un processo indiziario il movente è fondamentale, e "Wick non ne ha". Sulle cause della morte dei pazienti deceduti, i consulenti della difesa hanno sostenuto che si è trattato di morti naturali, dovute all’età e alle malattie degli ospiti. Per altro in tanti dei casi contestati l’infermiere Wick non era nemmeno presente alla Rsa di Offida; in uno addirittura era in ferie.

Peppe Ercoli