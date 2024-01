Morti in Rsa, assolto dopo l’ergastolo. Wick, l’ok per tornare al lavoro:: "Se idoneo avrà un posto adatto"

Non sarà certamente a breve che Leopoldo Wick tornerà al lavoro effettivo in una struttura sanitaria. Per stabilirlo saranno decisivi gli esiti di una visita medica disposta dall’Ast di Ascoli che l’altro ieri ha riammesso al lavoro l’infermiere ascolano. Per altro è improbabile che, nel momento in cui riprenderà eventualmente servizio effettivo, gli verrà assegnata una mansione a contatto con il pubblico o di pazienti. Wick il 6 dicembre 2023 è stato assolto dalla Corte d’Assise d’Appello di Ancona "perché il fatto non sussiste" in relazione alle morti sospette alla Rsa di Offida. Precedentemente la Corte d’Assise di Macerata l’1 giugno 2022 lo aveva condannato all’ergastolo poiché ritenuto responsabile di 7 degli 8 casi di omicidio e di uno dei 4 casi di tentato omicidio contestati a seguito delle indagini della Procura di Ascoli; era stato assolto per un caso di omicidio e per i restanti 3 di tentato omicidio. In appello è giunta l’assoluzione e Wick per ordine della corte dorica è stato scarcerato dopo aver trascorso nella casa circondariale di Marino del Tronto circa 1.000 giorni e oltre 200 ai domiciliari. A Wick, allo stato, spetterebbe quindi un indennizzo per l’ingiusta detenzione intorno ai 270 mila euro oltre agli interessi di legge. Ma sul caso facilmente dovrà pronunciarsi la Cassazione. Intanto si ragiona sulla questione lavoro, anche se le notizie che trapelano dall’appartamento di Grottammare dove vive e dal pool di suoi avvocati riferiscono di una persona malata e non in grado di tornare da subito al lavoro. "Non conosco ancora gli esiti della visita medica che abbiamo disposto e che, come da protocollo, deve essere eseguita quando un dipendente resta fuori dal lavoro per tanto tempo, indipendentemente dal motivo" premette Nicoletta Natalini, direttrice generale dell’Ast di Ascoli Piceno aggiungendo che "in questi casi va valutata l’idoneità lavorativa dell’interessato. Wick è stato a lungo detenuto in carcere. Per questo potrebbe aver bisogno di tempo per ricollocarsi nel mondo, nella vita e nell’ambiente lavorativo. Le indicazioni del medico competente sono determinanti – aggiunge Natalini – Nel caso fosse ritenuto idoneo lo inseriremo in un posto adatto alla sua idoneità, altrimenti starà in malattia o esonerato per un certo periodo". Wick potrà eventualmente tornare a lavorare a contatto con il pubblico? "Dipende dall’esito della visita: ci sono comunque tante mansioni all’interno delle strutture sanitarie che, seppur di competenza infermieristica, non prevedono il contatto con il pubblico" conclude la direttrice generale dell’Ast di Ascoli.

Peppe Ercoli