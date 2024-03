Morti nella rsa, ecco perché Wick è stato assolto. I giudici: “Non è stato garantito il diritto alla difesa”

Ascoli, 13 marzo 2024 – “Gli accertamenti effettuati dai medici necroscopi nel caso delle morti sospette alla Rsa di Offida non rientrano in attività istituzionale. Non si è trattato di atti svolti su iniziativa dei medici, ma è stata attività svolta dietro incarico del pubblico ministero. Per cui, essendo stato escluso dall’attività di prelevamento, campionamento e analisi del sangue prelevato sulle persone decedute, non è stato garantito il diritto alla difesa di Leopoldo Wick, per cui le risultanze di detti accertamenti non sono utilizzabili nel processo a suo carico".

In sintesi è questo il motivo per cui la Corte d’Assise d’Appello di Ancona il 6 dicembre 2023 ha assolto "perché il fatto non sussiste" Leopoldo Wick dall’accusa di 7 omicidi premeditati e di un tentato omicidio premeditato per aver somministrato indebitamente farmaci a anziani ospiti della Rsa di Offida, disponendone l’immediata scarcerazione.

Un pronunciamento che ha ribaltato completamente quello della Corte d’Assise di Macerata che l’1 giugno 2022 lo aveva condannato all’ergastolo per aver causato la morte o aver messo in pericolo la vita dei vecchietti.

Wick venne iscritto al registro degli indagati della Procura di Ascoli il 7 novembre 2018, limitatamente a tre casi e, secondo la Corte d’Assise di Appello di Ancona, "dopo gli avvenuti prelievi ematici, senza rispetto delle garanzie difensive, ma prima degli esiti delle analisi eseguite sui campioni così acquisiti".

La Corte d’Assise di Macerata aveva considerato di natura prettamente amministrativa le attività di campionamento e le successive analisi tossicologiche, anche per i decessi successivi all’1 e al 2 novembre 2018, "così da spiegare e giustificare – si legge nelle motivazioni della sentenza assolutoria – l’applicabilità dell’articolo 223. Ma sin dalla prima iscrizione sussistevano indizi di reato in generale per tutti i decessi a carico di Wick, che già il 13 novembre 2018 era sottoposto a intercettazioni telefoniche e ambientali per ordine della magistratura".

Per i giudici della Corte d’Assise di Appello quindi "sono state violate le garanzie difensive previste dal Codice per assicurare le fonti di prova e raccogliere elementi utili alle indagini, mettendone a parte il soggetto fortemente sospettato di condotte illecite anche gravi onde garantirgli l’esercizio della facoltà di legge a lui riservate. Ciò comporta, inevitabilmente, che i risultati delle analisi ottenuti sulle basi dei prelievi ematici – unici e utilizzati poi per tutti gli accertamenti di qualsivoglia tipo eseguiti nel corso del procedimento e del processo – non possono assumere efficacia probatoria e non sono utilizzabili. Né si può recuperare il risultato attraverso l’esame dibattimentale dei consulenti tecnici del pubblico ministero che avevano eseguito quei prelievi, essendo pacifico che l’inutilizzabilità colpisce – si legge nelle motivazioni – anche l’eventuale deposizione resa sul contenuto degli accertamenti, come è logico stante l’insuperabile violazione delle garanzie di legge, per altro tempestivamente eccepita dalle difese di Wick e dal responsabile civile l’Asur delle Marche".