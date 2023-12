Morti sospette alla Rsa. Ingiusta detenzione per Leopoldo Wick: mille giorni in carcere

Al di là delle dichiarazioni di circostanza del procuratore generale di Ancona Roberto Rossi che attende di leggere le motivazioni dell’assoluzione di Leopoldo Wick per le morti sospette alla Rsa di Offida, il ricorso in Cassazione è praticamente certo. Per cui bisognerà attendere l’ulteriore grado di giudizio per mettere la parola fine sulle accuse di omicidio e tentato omicidio di anziani in capo all’infermiere ascolano 60enne. Una cosa però è certa fin d’ora. Per lo Stato l’esborso economico sarà ingente in ogni caso.

Se la Cassazione dovesse infatti riaprire le porte ad un nuovo processo d’Appello con eventuale condanna di Wick resterebbero in piedi i risarcimenti ai familiari delle vittime degli anziani ospiti della Rsa che si sono costituiti parte civile e che dopo la condanna di Wick in primo grado hanno già incassato un ingente risarcimento. Si parla di una cifra che complessivamente ammonta a circa 800mila euro.

Soldi a titolo di provvisionale per cui il risarcimento vero e proprio andrebbe calcolato da un tribunale civile. Ma se Wick sarà definitivamente scagionato lo Stato, da un lato risparmierà i risarcimenti, ma dall’altro dovrà comunque versare una somma non così ingente, ma comunque importante, per l’ingiusta detenzione patita da Wick.

Una permanenza lunga e faticosa, soprattutto alla luce poi dell’assoluzione e dell’immediata scarcerazione disposte l’altro giono dai giudici della corte d’Assise d’Appello di Ancona.

L’infermiere venne rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto il 15 giugno 2020 su ordine del giudice per le indagini preliminari di Ascoli; la Corte d’Assise di Macerata ne ha ordinato la scarcerazione a inizio dicembre 2021 su istanza dei suoi avvocati difensori, ma la Procura di Ascoli fece ricorso e Wick tornò in carcere a fine giugno 2022 per ordine della Cassazione. Ed è stato incarcerato fino a mercoledì scorso quando, dopo la sentenza assolutoria, ha lasciato la casa circondariale di Marino del Tronto ed è tornato nella sua abitazione a Grottammare. Per cui l’infermiere ha trascorso in carcere circa 1.000 giorni e oltre 200 ai domiciliari.

Al momento si tratta di "ingiusta detenzione" per la quale lo Stato italiano prevede una "riparazione" che non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo e perciò viene determinata dal giudice in via equitativa. Per ogni giorno trascorso in carcere da innocente l’indennizzo attuale è di 235,82 euro, mentre per ogni giorno ai domiciliari è di 117,91 euro, per un importo comunque non superiore a complessivi 516.000 euro.

All’infermiere Leopoldo Wick spetterebbe quindi un indennizzo di una cifra intorno ai 270 mila euro, numero al quale andrebbero aggiunti anche gli interessi di legge.

L’indennizzo per ingiusta detenzione spetta, tra gli altri, a chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste (il caso di Wick), per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Peppe Ercoli