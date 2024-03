Morti sospette alla Rsa. Wick assolto, Monti:: "Sentenza ribaltata?. Basta leggere gli atti"

"No comment. Basta leggere e confrontare le 30 pagine della motivazione della sentenza del processo di appello con le 430 pagine della motivazione della precedente sentenza della Corte d’Assise di Macerata per avere un’idea chiara, e certo non per il numero diverso delle pagine". Il procuratore della Repubblica Umberto Monti non commenta ulteriormente le motivazioni della sentenza di assoluzione di Leopoldo Wick per le morti sospette alla Rsa di Offida. I giudici della Corte d’Assise di Appello di Ancona hanno ritenuto non provata la colpevolezza dell’infermiere ascolano poiché non ritenendo utilizzabili gli accertamenti medico legali, effettuati – hanno spiegato – senza che fosse garantito all’indagato il diritto di parteciparvi attraverso suoi legali e consulenti. Elementi che erano emersi sia nel processo di primo grado davanti alla Corte d’Assise di Macerata, finito con la condanna all’ergastolo di Wick, sia in Appello ad Ancona dove il 60enne è stato scagionato e rimesso in libertà dopo anni di detenzione carceraria e domiciliare.

Intanto una cosa è pressoché certa. La Procura generale di Ancona, con la quale la Procura di Ascoli è in stretto contatto, farà ricorso in Cassazione contro la sentenza assolutoria.

Sul punto dei diritti "non garantiti" alla difesa di Wick c’è comunque irritazione nei corridoi della Procura di Ascoli. Un punto che Monti aveva affrontato nella sua requisitoria a Macerata. Disse che quando sono stati fatti prelievi e chieste le analisi dai medici necroscopi non c’era un procedimento iscritto a carico di Wick per quell’omicidio e quindi nessun tipo di avviso. Anche a ritenere che doveva essere iscritto e che c’erano indizi a suo carico, per la Procura l’attività di prelievo del sangue da cadavere è attività urgente per cui non sono dovuti gli avvisi.

Inoltre le analisi chieste su quei prelievi sono da considerare attività ripetibili e comunque anche in presenza di indagato gli avvisi non sono dovuti e sono state poi infatti ripetute le analisi con avvisi in incidente probatorio. Il problema di prelievi e analisi fatte dai medici necroscopi riguarda 4 casi su 12, in parte un quinto caso, ma non gli altri. Monti ha sostenuto che vi è stata comunque sanatoria di ogni eventuale e insussistente nullità con il consenso prestato dalle difese alla produzione e utilizzazione in dibattimento delle consulenze su quei prelievi e analisi. Alle obiezioni degli avvocati difensori ha risposto che tutte le attività di indagine della Procura di Ascoli sono state conformi alle regole e nessuna violazione del diritto di difesa vi è stato, con ampia giurisprudenza su ciascuno dei punti sollevati.

