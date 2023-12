Morti sospette all’Rsa. Wick, dall’ergastolo alla scarcerazione: i giudici lo assolvono

Leopoldo Wick non ha alcuna responsabilità per le morti sospette alla Rsa di Offida. Questo ha stabilito ieri la Corte d’Assise d’Appello di Ancona che, ribaltando la sentenza di primo grado che lo aveva condannato all’ergastolo, ha assolto "perché il fatto non sussiste" il 60enne infermiere ascolano disponendone l’immediata scarcerazione. I giudici hanno condannato le parti civili a pagare le spese processuali. Le famiglie già risarcite a titolo provvisionale dall’Azienda Sanitaria delle Marche dopo la sentenza di primo grado devono ora restituire le somme incassate. Wick già ieri sera, espletate le formalità di rito, è uscito dal carcere di Marino del Tronto dove ad attenderlo c’era la moglie. Insieme hanno fatto rientro a casa. E’ dunque crollato nel secondo grado di giudizio l’impianto accusatorio della Procura di Ascoli, fatto proprio dalla Procura generale di Ancona che probabilmente farà ora ricorso in Cassazione. In apertura del processo d’appello lo scorso 13 settembre il procuratore generale di Ancona Roberto Rossi aveva chiesto la conferma della condanna "all’ergastolo di Leopoldo Wick per tutti i casi che gli sono contestati, compresi quelli per cui in primo grado è stato assolto in primo grado". Parole dure risuonate nell’aula di giustizia che avevano affranto ancor di più Wick, già provato dalla lunga detenzione e dai problemi di salute che da tempo lo affliggono. La Corte d’Assise di Macerata l’1 giugno 2022 lo aveva condannato all’ergastolo ritenendolo responsabile di 7 degli 8 casi di omicidio e di uno dei 4 casi di tentato omicidio contestati a seguito delle indagini della Procura di Ascoli, stabilendo una provvisionale per le parti civili, col risarcimento vero e proprio da quantificare in separata sede. Era stato disposto anche l’isolamento diurno a carico dell’infermiere. Wick era stato assolto per un caso di omicidio e per i restanti 3 di tentato omicidio. La sentenza di primo grado è stata naturalmente appellata dalla difesa di Wick, ma anche dalla Procura di Ascoli relativamente alle assoluzioni e le parti civili si sono associate. Ieri tutto questo è stato cancellato. Dopo tre ore e mezza di camera di consiglio la Corte d’Assise d’Appello di Ancona ha assolto Wick da tutte le accuse rimettendolo in libertà. Era stato arrestato il 15 giugno 2020 su ordine del gip di Ascoli a seguito delle indagini della locale Procura della Repubblica. La Corte d’Assise di Macerata ne ha ordinato la scarcerazione a inizio dicembre 2021 su istanza dei suoi avvocati; la Procura di Ascoli fece ricorso e Wick tornò in carcere a giugno 2022 per ordine della Cassazione ed è stato detenuto fino ad ieri.

Peppe Ercoli