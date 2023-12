Morti sospette alla Rsa, il pm Monti su Wick: "Il fatto non sussiste? Sentenza sorprendente"

Ascoli, 16 dicembre 2023 – “Nelle carte del processo ci sono elementi più che sufficienti per dimostrare la colpevolezza dell’imputato i cui diritti sono stati rispettati in ogni fase dell’inchiesta sui decessi avvenuti nella Rsa di Offida".

Il procuratore capo di Ascoli Piceno Umberto Monti difende l’operato della magistratura ascolana e della Procura generale di Ancona che si sono occupate delle morti sospette alla Rsa di Offida.

Incassata l’assoluzione di Wick in Appello, la partita si sposta in Cassazione. "La sentenza assolutoria ’perché il fatto non sussiste’ mi ha molto sorpreso" aggiunge Monti facendo intendere che, lette motivazioni, il ricorso in Cassazione della Procura generale è sostanzialmente scontato, "tenuto conto che i motivi d’appello riproducevano gli argomenti utilizzati nella discussione del processo di primo grado, tutti puntualmente confutati nella sentenza di condanna".

Tra le ipotesi che circolano c’è quella che i giudici d’Appello abbiano in particolare accolto le contestazioni della difesa di Wick riguardo nullità, inutilizzabilità dei reperti e lesioni del diritto di difesa.

"Sono gli stessi motivi che erano stati sollevati in primo grado, soltanto e per la prima volta in sede di discussione. Durante tutto il procedimento non era mai stata sollevata alcuna questione su questi argomenti; ed infatti – spiega Monti – i giudici di primo grado hanno ritenuto insussistenti le ipotesi di nullità e inutilizzabilità, aggiungendo che, ove mai ci fossero state, sarebbero state comunque sanate in considerazione della tardività con cui sono state sollevate. Tutte le analisi e i campionamenti sono stati effettuati prima che i rispettivi procedimenti venissero iscritti, e dunque nessuna nullità e nessuna lesione dei diritti di difesa" obietta il procuratore, precisando che "il problema dei prelievi e delle analisi riguarda eventualmente 6 casi sui 12 contestati, per due dei quali vi è stata autopsia con tutte le previste garanzie. Inoltre, e comunque, i prelievi sono attività di repertamento urgente per le quali non debbono essere dati gli avvisi, mentre le successive analisi sono attività ripetibili – tant’è che sono state ripetute nell’incidente probatorio – e gli avvisi, parimenti, non sono necessari". Monti si sofferma infine su un caso che ritiene emblematico.

"Nel sangue di un anziano deceduto e sottoposto ad autopsia c’era insulina retard somministrata indebitamente visto che non era diabetico; il giorno successivo alla morte nello zaino di Wick trovammo proprio insulina retard ’occultata’ in un flacone recante un’etichetta diversa, di cortisone. Per noi è una prova decisiva" anche ricordando che "nel processo di primo grado è stata svolta una perizia collegiale con un approfondito confronto e contradditorio con i consulenti di tutte le parti, da cui emergeva il riscontro scientifico sulla indebita somministrazione di farmaci e sul collegamento con i decessi degli anziani".