Morti sul lavoro: "La strage continua, il caldo peggiora le cose. Subito più ispettori"

Grande commozione e rabbia per l’incidente mortale sul lavoro che si è verificato lunedì a Rotella, nel quale ha perso la vita Mariano Bracalenti, un operaio edile di 56 anni, precipitato da un’altezza di tre metri in un cantiere. La tragedia ha suscitato profondo cordoglio e forte indignazione da parte dei sindacati e delle istituzioni locali. La Filca Cisl Marche, attraverso il segretario Generale Tonino Passaretti, esprime vicinanza alla famiglia della vittima e sottolinea come questo ennesimo incidente dimostri che "prevenzione, controlli e formazione non sono ancora sufficienti per garantire condizioni di sicurezza adeguate nei cantieri". Passaretti evidenzia inoltre l’impatto del caldo estremo di questi giorni, che accresce i rischi e impone misure straordinarie di tutela e vigilanza. La Filca Cisl chiede di "alzare al massimo il livello di attenzione, intensificare le ispezioni, sospendere i lavori in caso di temperature pericolose e non accettare più ritardi o compromessi sulla sicurezza". Anche la Fillea Cgil e la Cgil di Ascoli si uniscono al cordoglio per una "tragedia immane" e pongono l’accento sull’inaccettabilità di morire di lavoro. "Uscire per lavorare e non tornare è una ferita per tutti" afferma Graziano Gorla, segretario Fillea Cgil Ascoli e Fermo, ribadendo la necessità che la sicurezza sia una priorità quotidiana. Daniele Lanni, segretario confederale, richiama le imprese "al rispetto rigoroso delle normative, specie in giornate di caldo estremo, fino alla sospensione dell’attività se necessario".

I dati Inail confermano la gravità della situazione: nel primo trimestre 2025, gli infortuni nei cantieri marchigiani sono aumentati del 9,4%, passando da 286 a 313. Le cadute dall’alto restano tra le principali cause di morte nel settore edile. Guido Bianchini, past president Cocopro Inail di Ascoli, evidenzia come il caldo sia un ulteriore rischio che va affrontato con misure strutturali e organiche. Proprio i sindacati dieci giorni fa avevano già lanciato un appello al Governatore Acquaroli perché anche le Marche, come altre regioni d’Italia, stoppasse i lavori all’aperto nelle ore più calde nei giorni a rischio: "Come Cgil, Cisl e Uil delle Marche abbiamo chiesto alla Regione di riproporre quanto già normato nel 2024, ovvero il divieto di lavoro dalle ore 12.30 alle 16 nelle giornate più critiche. Le alte temperature, soprattutto quando associate ad alti tassi di umidità, possono infatti causare gravi danni alla salute – come colpi di calore, disidratazione e scompensi cardiocircolatori – e aumentano il rischio di infortuni a causa della riduzione della capacità di concentrazione".

La morte di Bracalenti, sulla quale stanno compiendo accertamenti i carabinieri e personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Ast di Ascoli, fa seguito a quella avvenuta domenica mattina a Morignano nella quale ha perso la vita un altro muratore, il 63enne ascolano Benito Ferretti che stava eseguendo un lavoro su un balcone, precipitando per sette metri. I funerali sono in programma questa mattina alle ore 10 nella chiesa di Maria SS Assunta a Venagrande.

Peppe Ercoli