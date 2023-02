Giocava in cortile, trovato morto a 12 anni

Bambino trovato morto in cortile, vani i soccorsi

Tragedia ad Ancarano, muore a soli 12 anni Michelangelo Scaramazza, probabilmente per un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata ieri sera, intorno alle 20.30, nella sua abitazione, in via Fonte Vecchia, nel centro del paese. Da una prima ricostruzione, sembra che il bambino fosse nel giardino di casa a giocare, quando i genitori lo hanno chiamato per cenare, ma non hanno ottenuto risposta, a questo punto si sono allarmati e sono andati a cercarlo, quando sono arrivati l’hanno trovato che giaceva a terra privo di sensi, vicino all’altalena. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto è giunta immediatamente un’ambulanza del 118 dell’ospedale di Sant’Omero, i sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo si sono dovuti arrendere e non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo Michelangelo. Il bambino sembra sia morto per arresto cardio circolatorio, ma non si esclude neanche una caduta dall’altalena. Sul posto sono subito giunti anche i carabinieri della caserma di Sant’Egidio alla Vibrata per gli accertamenti di rito, che hanno informato il magistrato di turno Silvia Scamurra. La Procura di Teramo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per chiarire l’esatta causa del decesso. La salma del bambino è stata trasferita all’obitorio...