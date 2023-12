Morto l’artista Francesco Ferri

San Benedetto (Ascoli), 18 dicembre 2023 – All’età di 92 anni, nei giorni scorsi, è scomparso l’artista sambenedettese Francesco Ferri. Era stato docente di ruolo nella Scuola Media Statale e membro dell’International Association of Art - Unesco - Parigi e da diversi anni era associato agli Amici della Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna.

Alcune sue opere sono esposte in permanenza presso la Galleria Davanzati di Susan Loeb a Firenze e presso la Galleria L’Affiche - Arte Contemporanea a Milano. A San Benedetto era stato titolare, col fratello, del negozio di cornici e accessori per la pittura, vicino all’Ufficio Postale di via Curzi.

Sin da ragazzo aveva seguito con grande interesse il mondo dell’arte e dal padre Enrico, valente e stimato pittore, aveva ricevuto preziosi insegnamenti.

Dagli anni ‘60, dopo un periodo di intensa ricerca, orientata allo sviluppo di nuove soluzioni espressive e originali tecniche cromatiche, aveva cominciato a partecipare a numerose esposizioni in Italia e all’estero ottenendo importanti riconoscimenti da parte della critica, tra cui quello del professor Mario Rivosecchi - già direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma - che scriveva così della sua pittura: "Con affascinante schiettezza la pittura di Francesco Ferri risolve, nella sua sintesi lirica, la varietà dell’essere della natura in un possesso visivo che ne conquista l’essenza e la ricerca senza perdersi mai nella misura descrittiva".

Nel 1979 aveva avuto luogo la prima mostra personale presso la Galleria 14 di Firenze e nello stesso anno era stato inserito nel prestigioso catalogo Bolaffi Arte. Negli ultimi mesi di vita la passione per la pittura ha continuato ad accompagnare le sue giornate e ora lascia un grande patrimonio di bellezza.

ma. ie.