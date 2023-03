Morto carbonizzato a Grottammare (Ascoli): chi era Gualtiero Pignotti

Gualtiero Pignotti, 57 anni, morto carbonizzato a Grottammare

Ascoli Piceno, 5 marzo 2023 – Appassionato di modellismo è morto carbonizzato mentre stava realizzando un piccolo elicottero. La vittima è Gualtiero Pignotti, 57 anni. La tragedia nella notte fra venerdì e sabato nel laboratorio-mansarda all’ultimo piano della palazzina di via Lame, proprio all’ingresso della salita che conduce alla Trattoria degli Orti, periferia nord di Grottammare.

L’allarme, da parte dei familiari, che abitano nella stessa palazzina, è scattato alle 9,45 di ieri e sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco di San Benedetto, il 118 e i carabinieri. Il corpo dell’uomo era riverso a terra, accanto alla sedia e a una stufetta elettrica, collegata alla presa di corrente, ma che si era spenta, poiché scattata la valvola di sicurezza, forse a causa del corto circuito che si è generato. Le cause della tragedia sono in corso d’accertamento. Sul posto, insieme alle autorità, anche il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, profondamente scosso per l’accaduto. Il corpo dell’uomo sembra carbonizzato dalle ginocchia alla testa, tranne la parte inferiore degli arti. Il locale è stato posto sotto sequestro e la salma composta nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto, a disposizione della Procura.

Una disgrazia che non trova una spiegazione al momento, poiché vi sono situazioni da chiarire. L’uomo potrebbe essere stato colto da malore finendo con il corpo sulla stufetta elettrica accesa, ma prende corpo con maggiore insistenza anche l’ipotesi di un’improvvisa, breve e violenta fiammata che potrebbe aver investito l’uomo senza causare l’incendio all’interno del locale. Il materiale che si trovava sul tavolo dove Gualtiero stava lavorando sembra essere rimasto intatto, mentre sarebbero andati distrutti alcuni materiali nelle immediate vicinanze e si noterebbero evidenti segni della fiammata sulle pignatte del sottotetto, "bruciate" dal calore che potrebbe essersi sprigionato con molta violenza.

Nel laboratorio dove Gualtiero costruiva i suoi modelli, potrebbero esserci state vernici e solventi, ma questa ipotesi dovrà trovare riscontro nelle indagini dei carabinieri e dei tecnici dei vigili del fuoco che ieri mattina si sono recati sul luogo del tragico evento, per il quale la Procura ha aperto un’inchiesta. La notizia della tragedia si è diffusa subito in città ed il sindaco Piergallini si è recato sul posto per cercare di capire quanto accaduto e per stringersi al dolore dei familiari della vittima.

Non è chiara neppure l’ora in cui è accaduto la disgrazia, poiché Gualtiero era salito nel laboratorio, sopra al suo alloggio, dopo cena e l’accaduto è stato scoperto ieri mattina poco prima delle 10 quando i familiari, non vedendolo in giro come al solito, sono andati a cercarlo.