Grottammare, appassionato di modellismo trovato carbonizzato nel suo laboratorio

I mezzi di soccorso davanti all'abitazione della vittima

Grottammare (Ascoli Piceno), 4 marzo 2023 – Tragedia a Grottammare dove in un alloggio di via Lame, a nord della città, è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo di 57 anni che stava realizzando un modellino nel laboratorio della mansarda nel sottotetto della sua abitazione. L’allarme, da parte dei familiari, che abitano nella stessa palazzina, all'imbocco della strada che sale alla Trattoria degli Orti è scattato alle 9,45 di stamane e sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco di San Benedetto ed il personale del 118, unitamente ai carabinieri della locale stazione.

Il corpo dell’uomo era riverso a terra, accanto alla sedia e a una stufetta elettrica, collegata alla presa di corrente, ma che si era spenta, poiché la valvola di sicurezza aveva fatto scattare l’erogazione di corrente, forse a causa del corto circuito che si è generato. Le cause della tragedia sono in coso d’accertamento. Sul posto, insieme alle autorità anche il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, profondamente scosso per l’accaduto. Il corpo dell’uomo è carbonizzato dalle ginocchia alla testa, tranne la parte inferiore degli arti.

L’uomo, appassionato di modellismo, potrebbe essere stato colto da un improvviso malore finendo poi sulla stufetta elettrica accesa, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi.