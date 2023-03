Morto carbonizzato, oggi l’ultimo saluto a Gualtiero Pignotti

La Procura di Fermo, dopo gli accertamenti sul corpo parzialmente carbonizzata di Gualtiero Pignotti, 57enne di Grottammare trovato privo di vita nella mansarda della sua abitazione in via Lame a Grottammare, ha restituito la salma ai familiari. Il locale dove si è consumata la tragedia, nella notte fra venerdì e sabato scorsi, resta sotto sequestro. I carabinieri di Grottammare ieri mattina sono tornati nel sottotetto della palazzina, adibito a laboratorio, dove Gualtiero Pignotti costruiva i suoi modellini di velivoli. In quel locale non si è sviluppato un incendio, ma dev’esserci stata una violentissima e breve fiammata che ha letteralmente investito l’uomo dal basso verso l’alto, praticamente dalle ginocchia alla testa, finendo per danneggiare anche le pignatte del sottotetto proprio in direzione del corpo dello sfortunato modellista che in quel momento stava costruendo un elicotterino. Il commiato avrà luogo oggi alle ore 15 nella casa funeraria Garfono, in via Ischia 252. Gualtiero Pignotti ha lasciato il fratello Giulio, la sorella Natascia, i cognati Floriana e Francesco ed i nipoti Beatrice, Diego e Raul.