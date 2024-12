Morto dopo il pestaggio. A Comunanza è omicidio

E’ morto Renzo Paradisi, il 75enne di Comunanza picchiato selvaggiamente la sera del 23 dicembre da Claudio Funari, 40enne concittadino che ha riempito di botte anche la moglie, Maria Antonietta Giacomozzi che ha riportato gravi lesioni agli arti, ma non è in pericolo di vita. L’anziano era ricoverato all’ospedale Mazzoni a seguito di una severa emorragia cerebrale traumatica. Una situazione talmente grave che in un consulto tra i medici del nosocomio ascolano e i colleghi del Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette si è convenuto sul fatto che un eventuale intervento chirurgico non avrebbe potuto determinare miglioramenti significativi in un quadro clinico che riferiva di un coma ormai irreversibile. Hanno sperato fino all’ultimo in un miracolo, naturalmente, i familiari e la comunità di Comunanza, dove la coppia di anziani è conosciuta e stimata. Purtroppo nel primo pomeriggio di ieri la situazione è precipitata con il decesso di Renzo Paradisi accolta con tristezza dalla cittadinanza.

La drammatica notizia è giunta anche nel carcere a Marino del Tronto dove è rinchiuso Claudio Funari accusato di aver picchiato selvaggiamente Paradisi e la moglie di quest’ultimo, Maria Antonietta Giacomozzi. Con il decesso del 75enne si è ulteriormente appesantito il già grave capo di imputazione nei suoi confronti. Funari deve ora rispondere dell’omicidio di Paradisi, delle lesioni personali gravi causate alla Giacomozzi (in entrambi i casi con le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa delle vittime, per anzianità e circostanze); è imputato anche di tentato incendio, violenza privata e danneggiamento. La ricostruzione del fatto è basata sul racconto della Giacomozzi. Funari, che rimproverava all’anziana coppia di aver ostacolato la sua relazione con una delle loro figlie, offuscato dall’alcol, avrebbe prima aggredito con ferocia Paradisi e poi la moglie. Coi vestiti sporchi di sangue si sarebbe poi recato a fare spese in un negozio di Comunanza. Infine si è avvicinato alla stazione dei carabinieri di Comunanza che, raggiunti dai colleghi del nucleo operativo radiomobile di Ascoli, lo hanno arrestato. Il 26 dicembre il giudice Annalisa Giusti ha convalidato l’arresto e confermato la detenzione in carcere. Respinta la richiesta della difesa che gli fossero concessi gli arresti domiciliari in casa di un familiare. Su consiglio del suo legale, avvocato Olindo Dionisi, Funari ha scelto di non rispondere alle domande del giudice. I familiari dei coniugi Paradisi hanno nominato venerdì quale loro legale l’avvocato Mauro Gionni.

Peppe Ercoli