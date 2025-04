Morto in casa con ferite alla testa: è giallo

Ascoli, 27 aprile 2025 – E’ stato trovato morto in casa Stefano Mosca, 56 anni, residente con lo zio in un appartamento in via Risorgimento, nel centro di San Benedetto. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità Giudiziaria, mentre sul caso, ancora avvolto da mistero, indagano i carabinieri della compagnia di San Benedetto. L’uomo, conosciuto dai sanitari per patologie mediche pregresse, è stato trovato a terra, dentro casa, con ematomi e alcune ferite alla testa.

Tracce di sangue sono state rilevate dagli investigatori anche sulla parete dell’appartamento lungo il pianerottolo dov’è stata trovata la salma intorno alle ore 10 di ieri. Un particolare che infittisce il giallo che dovranno risolvere gli investigatori dell’Arma su disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli, che si occupa del caso e che disporrà l’esame autoptico per stabilire le cause del decesso. Non è da escludere che l’uomo, tornando a casa in piena notte, possa aver perso l’equilibrio, battendo la testa contro il muro. Questa potrebbe rientrare tra le ipotesi al momento più accreditate, ma i carabinieri, coordinati dal capitano Francesco Tessitore, non escludono nulla fino a quando non ci saranno riscontri scientifici provenienti dall’autopsia.

Stefano Mosca intorno alle ore 22 di venerdì era uscito di casa e si era recato nel bar che solitamente frequentava e dove si è incontrato con alcuni amici. Sabato mattina lo zio, che risiede nello stesso appartamento di un edificio storico in via di ristrutturazione disposto su due livelli, l’ha cercato al telefono, ma senza ottenere alcuna risposta. Dopo aver fatto alcuni tentativi è sceso ed ha trovato il nipote ormai privo di vita, disteso sul pianerottolo, con alcune tracce di sangue alla testa. L’uomo ha dato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale della potes. Il medico del 118 ha potuto solo certificare l’avvenuto decesso per cause che dovranno essere accertate.

Ora i carabinieri sono a lavoro per risolvere quello che al momento sembra essere un caso avvolto da mistero. In primo luogo c’è da capire se la morte di Stefano Mosca è avvenuta a seguito dell’impatto della testa contro il muro di casa, magari a seguito di un malore che ne ha determinato la caduta. Si valutano anche altre ipotesi che dovranno essere approfondite dagli investigatori anche attraverso la visione di immagini di videosorveglianza per accertare se la vittima, uscita dal locale, è tornata a casa da sola o in compagnia di qualcuno.