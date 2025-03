Muore nel giorno del compleanno, Ascoli piange Piergiorgio D’Annunzio

Ascoli, 24 marzo 2025 – Un terribile lutto, nelle ultime ore, ha sconvolto la città e, in particolare, il mondo della Quintana. E’ morto improvvisamente, infatti, Piergiorgio D’Annunzio, conosciuto da tutti come ‘Gnappa’. Un destino crudele lo ha strappato alla vita ieri notte, proprio nel giorno del suo 47esimo compleanno. D’Annunzio si trovava a San Gemini, in Umbria, per festeggiare insieme alla moglie, quando è stato colto da un malore fatale, che non gli ha lasciato scampo. La notizia si è rapidamente diffusa fin dalle prime ore del mattino, gettando nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano. Scossi i sestieranti di Porta Maggiore, visto che D’Annunzio è stato per anni un punto di riferimento proprio nel sestiere neroverde.

Ex membro del comitato e tamburino, il suo impegno e la sua passione per la Quintana hanno lasciato un segno indelebile nella storia del sestiere. La morte di ‘Gnappa’, inoltre, ha costretto Porta Maggiore ad annullare la giornata di festa che era stata organizzata proprio per ieri al ristorante ‘Mister Ok’: un pranzo nel corso del quale il neocomitato, presieduto dal caposestiere Gino Petronio, avrebbe presentato ai sestieranti il nuovo cavaliere Adalberto Rauco. Troppo tragico quanto accaduto, infatti, per poter passare una domenica con il sorriso sulle labbra. Un dolore troppo forte, quello relativo alla morte di D’Annunzio. “Con profonda commozione salutiamo un amico leale e generoso, che con passione e dedizione ha dato un contributo prezioso alla vita del nostro sestiere – scrive Porta Maggiore -. Il suo ricordo resterà indelebile nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, condividendo con lui momenti di impegno, amicizia e fratellanza. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sincere e sentite condoglianze. Ciao Gnappa, il Sestiere di Porta Maggiore ti porterà sempre nel cuore”. Sconvolto, come detto, tutto il mondo della Quintana.

“Il magnifico messere, il presidente, il consiglio degli anziani, i sestieri e tutto il popolo della Quintana si stringono attorno alla famiglia e al sestiere di Porta Maggiore – si legge nel profilo ufficiale della rievocazione –, esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa di Piergiorgio D’Annunzio, sestierante ed ex componente del comitato neroverde”. I familiari del 47enne sono in attesa del nulla osta del magistrato per poter poi organizzare il funerale.