Ascoli, 16 ottobre 2023 - E' morto Giovanni Felicetti, storico allenatore delle squadre giovanili ascolane che dal 2016 seguiva la Categoria Esordienti del Porta Romana. "Un esempio per noi giovani istruttori", dicono dalla società rossoblu. Il centro sportivo rimane chiuso oggi e domani per lutto. Tanti i messaggio di cordoglio.

"Il presidente Castelli, il presidente del settore giovanile Celani e tutta la società del Monticelli - si legge sulla pagina Facebook della società - si stringono intorno e alla società del Porta Romana per la scomparsa dell'allenatore Giovanni Felicetti. Grande appassionato di calcio, si è sempre distinto per la sua umanità competenza e passione. Alla famiglia e alla società del Porta Romana vanno le più sentite condoglianze da tutto il Monticelli".

"Non avremmo mai voluto scriverlo, ma purtroppo poco fa, se n'è andato il nostro amico, socio storico AdB, Giovanni Felicetti, compagno di tanti viaggi. Una persona buona, onesta, altruista, sempre pronta a dare un consiglio. Giovanni, ci mancherai tanto", le parole dell'associazione Fiab Amici della Bicicletta di Ascoli.

Tra i messaggi quello della polisportiva Picena non vedenti Carlo Malloni, che si stringe "attorno alla società Asd Porta Romana con la quale collaboriamo da diversi anni, per la scomparsa del proprio allenatore Giovanni Felicetti. Sempre presente quando abbiamo organizzato eventi assieme, e molto interessato al gioco del torball che quando organizzavamo giornate di campionato ad Ascoli veniva a seguire, riposa in pace caro Giovanni".

"Ciao Mister Giovanni Felicetti..te ne sei andato in silenzio senza dare nessun fastidio - scrive Giuditta Pacifici -, ci mancherai tantissimo e sarai sempre presente nell'Asd Porta Romana".