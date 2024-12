Morto Giuseppe Capretti, ex presidente dei Lions

Ascoli Piceno, 15 dicembre 2024 Giorni di lutto, di dolore e di disperazione per Franca Maroni, poetessa, giornalista e collaboratrice del Carlino. Dopo aver perso solo due giorni fa il fratello Alfiero, poco fa è stata colpita da una nuova dolorosa scomparsa, quella del marito Giuseppe Peppe Capretti. Ricoverato all'ospedale Madonna del Soccorso a San Benedetto, Peppe Capretti, 80 anni, non ha superato una serie di ischemia e un ictus che ne ha compromesso le funzioni cardia he. Titolare della Concessionaria Renault Rensport in via Napoli, ex carabiniere, negli ultimi anni era informatore scientifico molto conosciuto e apprezzato.

Da sempre impegnato nel sociale era stato Presidente del Lions Club Host di Ascoli prima e poi del Club di Pedaso era stato anche presidente della Circoscrizione Marche. Uomo dal grande cuore e sempre disponibile amava le auto e le corse. Aveva partecipato alla cronoscalata Ascoli-San Marco con una Renault Alpine e poi con una Renault 4 strappando applausi ad ogni tornante del percorso. Lascia la moglie Franca, i figli Andrea Simone e Claudia.

"La città piange una persona che si è spesa tanto per il volontariato, al servizio degli altri. E’ una grande perdita” ha detto il sindaco Marco Fioravanti. Alla famiglia Capretti giungano le condoglianze del Carlino.