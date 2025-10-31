Morto cadendo dalla gru, i funerali di Sandro Marzetti

Ascoli, 31 ottobre 2025 – Oggi pomeriggio alle 15 nella Chiesa Cristo Re, a Porto d’Ascoli, sarà dato l’ultimo saluto Sandro Marzetti, 64 anni, residente a Centobuchi, vittima dell’infortunio sul lavoro accaduto nel pomeriggio di martedì in un giardino privato di via Monfalcone a San Benedetto. Ieri mattina il medico legale, su incarico della magistratura ascolana, ha eseguito la ricognizione cadaverica e nel primo pomeriggio il magistrato ha concesso subito il nulla osta alla famiglia per il rito funebre. Il feretro è stato poi traslato nella casa funeraria Nucci di San Benedetto, da dove partirà alle 14,30 di oggi alla volta della Chiesa di Porto d’Ascoli. Al termine la bara sarà trasportata nella sala del commiato del crematorio in attesa della cremazione, nel rispetto della volontà che Sandro aveva sempre sostenuto con i suoi familiari.

Un lutto che ha colpito la moglie Roberta Evangelisti, i figli Marco e Filippo, i fratelli e tutti i familiari, ma anche le comunità locali dove Sandro era molto conosciuto e apprezzato come operatore ambientale. Laureato in Scienze Agrarie, si dedicava alla consulenza e progettazione di parchi e giardini, svolgendo anche trattamenti contro i parassiti, punteruolo rosso compreso.

L’altro giorno il cugino di Marzetti, l’avvocato Orlando Ruggeri, ha raccontato proprio come la vittima avesse iniziato a dedicarsi alla natura: “Lui – aveva detto affranto Ruggeri – era laureato in Scienze agrarie, inizialmente andavamo a caccia insieme, poi ha abbracciato l’ecologia e l’ambiente ed ha smesso ogni attività venatoria dedicandosi alla cura delle piante, dei giardini e degli animali”. Un cuore sensibile, come lo ricordano in tanti, una persona di grande bontà.

“ Mi diceva – aveva concluso l’avvocato – che la caccia non era più compatibile con il suo pensiero di naturalista”.

E il destino ha voluto che Sandro Marzetti perdesse la vita proprio mentre stava facendo un trattamento ad alcune palme molto alte nel giardino privato alle spalle della farmacia Angelini. Il 64enne stava operando con una gru con cestello che improvvisamente si è staccato dal braccio meccanico facendolo precipitare da notevole altezza. L’uomo è morto poco dopo il trasporto al pronto soccorso di San Benedetto. Sulla disgrazia sono in corso indagini dei carabinieri del reparto sicurezza sul lavoro di Ascoli. Il mezzo che Sandro aveva noleggiato da una ditta di Porto d’Ascoli, è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti tecnici, che dovranno chiarire cosa non ha funzionato e ha provocato la tragedia.

Ma. Ie.