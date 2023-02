Morto Harry Shindler: addio al "cacciatore di ricordi", ultimo veterano dello sbarco di Anzio

Harry Shlinder

Ascoli, 22 febbraio 2023 – All’età di 103 anni, nella sua abitazione di Porto d’Ascoli, è morto Harry Shindler, il "cacciatore di ricordi". I vicini sono riusciti ad aprire la porta del suo alloggio, in via Colleoni e l’hanno trovato in cucina chino sul tavolo. Quando aveva venti di anni e indossava la divisa di geniere della Royal Elctrical and Mechanical Engineers, risalì l’Italia combattendo i nazisti da Anzio fino a Trieste. Era il rappresentante dell’associazione dei veterani britannici e trascorreva le sue giornate a caccia di ricordi e di fantasmi: soldati, agenti segreti, aeroplani, scomparsi negli anni tragici della Seconda Guerra Mondiale. Si è fortemente battuto contro la Brexit e per far ottenere il diritto di voto degli inglesi che risiedono all’estero .

Era molto conosciuto e divenne famoso quando riuscì a trovare la tomba del padre di Roger Waters, dei Pink Floyd, che si trovava ad Aprilia e scoprirono insieme che l’allora sindaco gli aveva dedicato un monumento. Waters quell’anno era venuto in Italia a cercare la tomba del padre che, secondo alcuni, doveva trovarsi nel cimitero di Montecassiano. Proprio l’ex Pink Floyd partecipò alla festa per il 96esimo compleanno del reduce.

Autore del libro "La mia battaglia non è ancora finita" era uno specialista a cercare informazioni e tracce di soldati britannici dispersi in guerra spulciando negli archivi americani, tedeschi e inglesi. Aveva sposato una donna di Ascoli, Ida Sorrentino, dal cui matrimonio, sempre in Ascoli, nacque Maurice, che ha lasciato insieme a tre nipoti. "Rivolgo un pensiero commosso ed affettuoso ad Harry Shindler, cittadino onorario di San Benedetto dal 2012 – scrive in un messaggio il sindaco Antonio Spazzafumo appena appresa la notizia –. La sua è stata una vita lunga e piena, vissuta nel segno di obiettivi nobilissimi che ne hanno fatto una figura di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore i diritti civili. Le sue battaglie, condotte anche quando l’età gli avrebbe permesso di fermarsi sono e saranno di esempio per tutti coloro che non si rassegnano alle ingiustizie. Preziosissima la sua opera tesa a mettere in contatto persone o parenti di protagonisti di vicende di guerra o a fare luce su episodi misconosciuti della lotta di liberazione condotta dagli Alleati e dalle forze della resistenza. Lui che, poco più che ventenne, sbarcò ad Anzio con tanti altri ragazzi per liberare l’Italia. Gli fu conferita la cittadinanza onoraria il 18 giugno, anniversario della Liberazione della città". Anche l’ex sindaco Pasqualino Piunti lo ricorda: "Con la scomparsa di Shindler la città diventa più povera, ma il suo insegnamento e la sua memoria continueranno ad accompagnare i cittadini".