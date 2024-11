Ragazzo morto investito dal treno oggi a Colli del Tronto: circolazione ferroviaria sospesa

Ascoli, 28 novembre 2024 – Un grave incidente si è verificato oggi presso la stazione di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), dove un giovane è stato travolto da un treno in transito. La dinamica dell'accaduto resta ancora incerta e le autorità presenti sul posto stanno lavorando per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente.

Circolazione interrotta a Colli del Tronto per l'investimento di una persona

Secondo le prime informazioni, il convoglio coinvolto nell'incidente non prevedeva la fermata nella stazione di Colli del Tronto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la decesso della vittima. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria per i rilievi del caso.

La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di rimozione del treno e il recupero della salma. Le indagini sono in corso per ricostruire esattamente quanto accaduto.