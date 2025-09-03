Morto sul lavoro ad Acquasanta Terme: schiacciato da un escavatore

Ascoli, 3 settembre 2025 – Un uomo di 71 anni è stato trovato morto la notte scorsa a Valledacqua, frazione di Acquasanta Terme, probabilmente vittima di un incidente sul lavoro. A dare l’allarme sono stati i familiari non avendo sue notizie da diverse ore. Le ricerche hanno condotto nel luogo dove l’uomo stava effettuando alcuni lavori con un escavatore. Lì, intorno alle 2, è stato trovato, purtroppo ormai privo di vita. L’ipotesi principale è che il mezzo meccanico si sia ribaltato schiacciando il 71enne in maniera fatale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dopo che i vigili del fuoco erano riusciti ad estrarre il corpo, incastrato sotto l’escavatore. Sul tragico fatto stanno compiendo accertamenti i carabinieri.