Morto sul lavoro ad Acquasanta Terme: schiacciato da un escavatore

Cronaca
CronacaMorto sul lavoro ad Acquasanta Terme: schiacciato da un escavatore
3 set 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
Incidente a Valledacqua, la vittima è un 71enne. L’allarme lanciato dai familiari perché non rientrava a casa. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso

Ascoli, 3 settembre 2025 – Un uomo di 71 anni è stato trovato morto la notte scorsa a Valledacqua, frazione di Acquasanta Terme, probabilmente vittima di un incidente sul lavoro. A dare l’allarme sono stati i familiari non avendo sue notizie da diverse ore. Le ricerche hanno condotto nel luogo dove l’uomo stava effettuando alcuni lavori con un escavatore. Lì, intorno alle 2, è stato trovato, purtroppo ormai privo di vita. L’ipotesi principale è che il mezzo meccanico si sia ribaltato schiacciando il 71enne in maniera fatale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dopo che i vigili del fuoco erano riusciti ad estrarre il corpo, incastrato sotto l’escavatore. Sul tragico fatto stanno compiendo accertamenti i carabinieri.

