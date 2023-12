E’ morto Nazzareno Luzi, una vita dedicata all’arte

Ascoli, 26 dicembre 2023 – Natale molto triste per la famiglia Luzi. Proprio nel giorno della Vigilia, infatti, se ne è andato Nazzareno Luzi, più conosciuto come ‘Nazza’, artista di grande creatività e immenso talento.

Nazzareno era nato nel 1939 e la sua passione per l’arte lo aveva portato fin da giovane a frequentare i corsi tenuti dal famoso pittore Dino Ferrari nel laboratorio del Palazzetto Longobardo. Qui aveva subito messo in luce le sue doti pittoriche con forte predilezione per la linea surreale.

Negli anni 60’ e 70’ ha fatto parte di diversi gruppi culturali fino a formare nel 1973, con altri pittori, il Gruppo Operativo Immanentista che lo ha visto esponente di spicco fino agli ultimi anni ’90. Nel periodo di appartenenza al gruppo ha portato avanti, contemporaneamente agli altri artisti, esperienze, oltre che pittoriche, anche scultoree e di arte applicata.

Nazzareno Luzi ha contribuito alle diverse evoluzioni dell’indagine artistica del Gruppo con la propria individualità che è riuscito a mantenere pur avendo un contatto diretto e continuo con gli altri componenti attraverso uno scambio, una consultazione continua e anche, sulla elaborazione di temi comuni.

Dagli anni 2000 l’artista ha girato la sua attenzione verso l’elaborazione di opere attraverso la definizione di forme geometriche essenziali, concepite come corpi plastici, rivestite di colori primari che ha poi presentato sotto il titolo ’Rappresentazione Progettata’ nella costante direzione di integrazione tra astrazione e figurazione tipica della ricerca immanente. Ha pubblicato diversi testi con il Gruppo Immanentista ottenendo nel 1983 il ‘Premio Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri’ per il saggio ’Pittura Immanente’.

Aveva riscosso grande successo la sua mostra allestita nei saloni della Palazzina Azzurra a San Benedetto, un progetto espositivo con una selezione di trenta opere tra le più significative della sua produzione in un arco temporale tra il 1973 e il 2021. Opere che narravano l’evoluzione della loro poetica, in relazione all’innovazione del linguaggio della scultura permeato di riflessioni architettoniche e interamente dedicato a questa ricerca artistica realizzata con materiali a lui consoni, quale il polistirene espanso. Davvero un artista innovativo.

La cerimonia funebre sarà celebrata domani pomeriggio con il feretro che partirà dall’Ospedale Mazzoni per poi giungere nella chiesa del civico cimitero dove alle ore 15 verrà celebrato il rito della sepoltura. Alla moglie e a tutti i familiari giungano le condoglianze della redazione del Carlino.