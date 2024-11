Morto Pasquale Caputo, sestierante della Piazzarola

Ascoli, 30 novembre 2024 – Mondo della Quintana di Ascoli in lutto per la scomparsa di Pasquale Caputo figurante del Sestiere della Piazzarola. Pasquale, 61 anni, ha lottato con una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo, ma non ha mai perso il sorriso ed è sempre stato un'anima del Sestiere ricoprendo oltre al ruolo di Nobile dell'arme biancorossa dell'aquila, anche quello di chef nelle cene medievali del Sestiere. Persona molto conosciuta ed amata lascia ora nel dolore tutti i suoi familiari, la moglie Roberta, i figli e gli amici che lo frequentavano. Questo il messaggio pubblicato sui social dal Sestiere della Piazzarola: "Il Sestiere della Piazzarola si stringe attorno alla famiglia Caputo e porge le sue più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del caro Pasquale. Un affettuoso ricordo dall’arme biancorossa. Che la terra ti sia lieve".