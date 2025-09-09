Mondo dell’arte in lutto, morto il pittore Francesco Colella

San Benedetto (Ascoli), 10 settembre 2025 – Lutto sulla Riviera delle Palme, ma anche in tutto il Piceno e nel mondo dell’arte, per la scomparsa del maestro Francesco Colella. Era nato a San Benedetto 59 anni fa ed esordì come pittore nel 1999 evidenziando il suo valore a livello nazionale con una serie di mostre. Il suo ultimo importante lavoro è l’illustrazione delle tavole che, insieme con altri due artisti, danno corpo al libro ‘Il viaggio di Pinocchi nelle terre Picene’ che sarà presentato sabato prossimo alle ore 17 nella sala Kursaal di Grottammare. La sua vita, resa difficile fin da quando aveva 30 anni, a causa di una malattia che gli aveva impedito anche l’uso di un braccio, era stata costellata di ricoveri ospedalieri, anche per lunghi e complicati periodi, ma era sempre riuscito a superare le diverse crisi. Questo speravano che accadesse anche stavolta i suoi familiari, gli amici, gli amanti della sua arte carica di colori e di sentimenti dell’anima. Purtroppo non è stato così. Francesco Colella si è spento alle sette di ieri mattina nel reparto di Medcina del ‘Madonna di Soccorso’ di San Benedetto, lasciando in tutti un grande vuoto. Colella non si definiva un artista, ma un uomo che dipingeva perché ne sentiva il bisogno, quello di trasmettere su tela ciò che portava nell’anima. I suoi lavori erano immagini nostalgiche che solitamente parlavano del duro lavoro dell’uomo, in particolare scene di vita marinara, volti segnati dal sole e dalla fatica, voli di gabbiani liberi diretti verso l’infinito, nudi accovacciati, cavalli in viaggio, barche sonnecchianti.

“Mi piace realizzare opere grandi per avere muri da abbattere – ci raccontò Colella in una intervista – riuscirci fa parte di ciò che sono: spesso dipingo metà della tela, poi qualcuno me la capovolge e ne dipingo l’altra metà praticamente sottosopra”. Nel febbraio dell’anno scorso, per festeggiare i 25 anni di attività, era tornato ad esporre nella sua città natale, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto. Colella non è stato solo un pittore, ma anche autore di alcuni libri, tra cui il volume dal titolo ‘Dedicato’, una raccolta di disegni e di poesie dedicate al paese alto di Grottammare che tanto amava e che tanti lavori aveva ispirato: comprese le opere dedicate a Pinocchio immaginato tra vicoli e slarghi del borgo. A Grottammare ha fondato lo Spazio Colella, dove sono esposte le sue opere, un’eredità che continuerà a vivere nel tempo. Ha lasciato la moglie Daniela, i figli Francesca con Carlo, Andrea con Claudia, la sorella Raffaella e la cognata Rossella. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 17 nella chiesa di San Pio V a Grottammare.