Morto il professor Emilio Di Vito: dalla cattedra alla politica, la scrittura era la sua vita

Ascoli, 6 aprile 2024 – Mondo della cultura in lutto per la scomparsa del professor Emilio Di Vito, amatissimo insegnante, filosofo, politico e scrittore di tanti libri che ne hanno esaltato l’amore per Dante e Cecco d’Ascoli. Lo piange la sua famiglia ma lo piangono anche i tanti ex alunni che grazie a lui si sono avvicinati alla filosofia e alle opere dei due autori che il professor Di Vito ha imparato a far amare proprio grazie ai suoi modi pacati ma soprattutto ad una preparazione straordinaria.

Alla notizia della sua scomparsa, il profilo Facebook del professor Di Vito è stato subito inondato di messaggi. Legato al Resto del Carlino per la profonda amicizia con l’ex caporedattore Gianluigi Gasparri, il prof aveva condiviso la passione per la scrittura con la cognata Grazia Mandrelli già vice caposervizio, e con il figlio Mario per anni collaboratore proprio del Carlino.

Emilio Di Vito se ne è andato a 86 anni dopo una breve malattia.

"La mia formazione culturale e il mio modo di essere hanno fatto di me un liberale – aveva scritto qualche tempo fa – quando i liberali erano una esigua minoranza. Oggi, con mia sorpresa, si autodefiniscono liberali tanti che fino a ieri erano fieri fautori di ideologie totalitarie e illiberali. Sono sfiorati i neofiti liberali dall’idea che la libertà ha come presupposto non il diritto ma l’etica? Hanno presente la lezione di Kant o del democratico Mazzini e del liberale Croce? Tutto ciò con buona pace del poeta fiorentino che pensava che gli uomini non fossero fatti per ‘viver come bruti".

Bellissima poi la frase che i familiari hanno apposto sul suo annuncio funebre. "Poeticamente abita l’uomo su questa terra". La salma del professor Emilio Di Vito è stata composta nella sua abitazione in Largo delle Querce a Monticelli dove rimarrà fino a poche ore prima del rito funebre che verrà celebrato domani alle 15.30 nella Chiesa dei Santi Simone e Giuda. Alla moglie Paola Mandrelli, ai figli Bruno e Mario, alla nuora Sibilla, alla cognata Grazia e a tutti i familiari giungano le condoglianze del Carlino. Ciao Prof.