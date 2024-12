Morto Stefano Coccia, lacrime per il super tifoso dal cuore d’oro

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 2 dicembre 2024 – Lutto per la morte di Stefano Coccia, figura amatissima nella comunità e nella tifoseria sambenedettese, scomparso nella notte tra domenica e lunedì all’età di 54 anni.

Stefano si è spento all’ospedale di Civitanova Marche: era stato trasferito dal centro di riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza Picena dove era stato ricoverato per migliorare le sue condizioni di salute dopo un grave incidente stradale che lo aveva visto coinvolto a febbraio.

L’incidente, avvenuto a Napoli, città dove vive sua figlia Annalisa, aveva lasciato Stefano in condizioni critiche. Da quel drammatico evento, purtroppo, non era più riuscito a riprendersi. Nei mesi scorsi, era stato trasferito al centro di riabilitazione di Porto Potenza nella speranza di poter iniziare un percorso di miglioramento. Tuttavia, le sue condizioni sono peggiorate fino alla tragica scomparsa.

Stefano Coccia era una persona solare, disponibile e sempre pronta alla comprensione, un uomo che chi lo ha conosciuto ricorda come un amico vero. Conosciutissimo a San Benedetto del Tronto, era tifosissimo della Sambenedettese.

Il legame con il fratello Gigi Tamburello, anch’egli molto noto nella comunità e venuto a mancare nel 2009 in seguito ad una malattia, era stato forte e intenso. I due fratelli avevano gestito per anni il Caffè Storico di via Fileni al Paese Alto. Stefano lascia un vuoto enorme nella famiglia e tra i tanti amici che lo hanno sempre ammirato per il suo carattere e la sua bontà d’animo.

A piangerlo sono la figlia Annalisa e i fratelli Dino e Antonella, che ora si stringono nel dolore per questa grave perdita.

I funerali saranno celebrati martedì 3 dicembre, alle ore 11 nella Chiesa di Sant’Antonio in via Toscana a San Benedetto del Tronto.