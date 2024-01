Morto travolto dai bancali, assolto l’amministratore

Ascoli, 26 gennaio 2024 – La Corte d’Appello di Bologna ha assolto Vincenzo Mora, 80 anni di Cupra Marittima, accusato di omicidio colposo in relazione ad un incidente sul lavoro avvenuto l’8 ottobre 2016 a Savignano sul Rubicone costato la vita Maurizio Porcedda, 56 anni di Montalto Marche. Mora era imputato in qualità di rappresentante legale della ditta Ortomarche per la quale Porcedda lavorava. In primo grado il tribunale di Forlì lo aveva ritenuto colpevole, condannandolo a un anno di reclusione (pena sospesa).

Il suo legale, avvocato Alessandro Angelozzi, ha impugnato la sentenza di condanna e in secondo grado ha ottenuto l’assoluzione di Mora. Porcedda era dipendente della Ortomarche, di cui Mora era amministratore unico. Svolgeva compiti di autotrasportatore e quel giorno si era recato presso la sede dell’Iper a Savignano sul Rubicone per una consegna. Scese dal camion, posizionandosi a circa tre metri dal mezzo, assistendo alle operazioni di scarico di parte del mulettista dell’Iper. Vide un bancale contenente 42 casse di carote che ondeggiava e, per evitare che cadesse, istintivamente si posizionò al di sotto venendo però colpito dal pallet alla gamba sinistra. Inizialmente Porcedda sembrava essere in condizioni non gravi. Venne sottoposto ad intervento chirurgico all’ospedale Bufalini di Cesena, ma le sue condizioni man mano peggiorarono, fino al decesso avvenuto il 18 ottobre, dieci giorni dopo l’incidente sul lavoro di cui era rimasto vittima in Emilia Romagna.

Mora è finito sotto inchiesta in quanto datore di lavoro e responsabile del servizio di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro della ditta Ortomarche dove Porcedda era stato assunto il 14 novembre 2015 a tempo indeterminato quale magazziniere e autista. Per l’accusa Mora non aveva formato il dipendente sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa, riferiti in particolare ai "rischi di caduta di materiale dall’alto e di investimento da parte dei materiali, oltre che della distanza da tenere". L’avvocato Angelozzi ha posto in dubbio la ricostruzione del mulettista sostenendo che "sarebbe verosimile che egli stesso abbia abbassato prima il carico, quando non era del tutto fuori dal camion, facendolo sbilanciare, come era stato per altro riferito da Porcedda dopo il fatto". Il penalista ha anche evidenziato che il movimento dell’autista del camion "è stato imprevedibile" e che "le operazioni di scarico non rientravano nelle sue mansioni". L’imprenditore di Cupra Marittima è stato quindi assolto.