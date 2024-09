Morto il vigile Gino Pontani, invece che allo stadio mandò i tifosi della Lazio al cimitero

Ascoli, 18 settembre 2024 – Era il 26 gennaio del 1975 e quel giorno, una domenica, l’Ascoli, che affrontava il suo primo campionato di serie A ed era desolatamente ultimo in classifica, si apprestava a ricevere la visita della Lazio Campione d’Italia, nell’ultima partita del girone d’andata. Giunti in città, i tifosi laziali manifestarono la spocchia romanesca chiedendo ad un vigile urbano la strada per recarsi allo stadio Del Duca: “’ndo sta er campetto?”. Quel vigile non si scompose e dette indicazioni all’autista dell’autobus di tifosi laziali che si ritrovarono al cimitero di Borgo Solestà.

Si trattava di Igino Pontani, per tutti ’la guardia’ ma anche ’il vigile tutto d’un pezzo’. Si è spento ieri all’età di 90 anni a seguito delle complicanze di una malattia che lo avevano costretto al ricovero all’ospedale di Ancona. Quell’episodio è passato alla storia e ancora oggi gli ascolani più in là con gli anni lo ricordano, anche con una sorta di ’soddisfazione’. Per la cronaca, l’Ascoli vinse 1-0 con gol di Colautti su punizione e da lì partì una clamorosa rimonta con la squadra allenata da Carletto Mazzone che conquistò una salvezza insperata.

Pontani era ormai da molti anni in pensione, si dedicava alla famiglia per la quale lui semplicemente era il ’cuore d’oro’. I funerali di Igino Pontani si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 16.30 nella cappellina della Resurrezione dell’obitorio dell’ospedale Mazzoni, dove la salma è stata composta. Ai familiari le condoglianze del Carlino.

