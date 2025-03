Moser a San Benedetto

Lo Sceriffo arriva in Riviera. San Benedetto si prepara ad accogliere Francesco Moser, ospite d’onore delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Tirreno-Adriatico. L’ex campione, che conquistò la corsa nel 1980 e 1981, sarà protagonista martedì 11 marzo, alle 17, presso la Palazzina Azzurra, in occasione dell’apertura di un’esposizione dedicata ai mezzi che hanno fatto la storia del ciclismo. Figura iconica delle due ruote, Moser vanta 273 vittorie su strada, un record assoluto per un ciclista italiano. Soprannominato ’Lo Sceriffo’ per il suo carisma e la sua capacità di comandare il gruppo, ha vinto il Mondiale su strada nel 1977 e ha dominato la Parigi-Roubaix per tre edizioni consecutive, dal 1978 al 1980. A San Benedetto sarà accompagnato dallo scrittore Beppe Conti e da Mara Mosole, sua compagna di vita. L’evento alla Palazzina Azzurra proseguirà fino al 16 marzo, con diversi appuntamenti di rilievo. Il 12 marzo sarà esposta la bicicletta di Che Guevara, mentre il 13 marzo si terrà la presentazione del libro San Benedetto e le bici dei campioni. Il giorno successivo, spazio al volume Una corsa… dal mare verso il mare. Il 15 marzo toccherà invece a Silvio Martinello, campione del mondo su pista e oro olimpico, e alla famiglia Marcheggiani, legata alla storia della Tirreno-Adriatico. Gran finale domenica 16 marzo con la premiazione del concorso ’Bike mon amour’. Fondata nel 1966, la competizione ha sempre visto il proprio epilogo in Riviera, ad eccezione della prima edizione, in cui San Benedetto fu tappa intermedia.

Emidio Lattanzi