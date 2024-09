Mostra a Villa Sant’Antonio con le opere dei bambini

Bambini che ‘si trasformano’ in artisti e che mettono in mostra il frutto del loro lavoro. Questo è quanto è accaduto sabato pomeriggio, nel teatro della parrocchia di Sant’Antonio da Padova, nella frazione di Villa Sant’Antonio. La mostra ha visto l’esposizione di opere sia di adulti, che di bambini. In tutto sono state esposte 20 tele, realizzate durante il corso organizzato dalla parrocchia retta da don Paolo Sabbatini è che ha avuto come docente Flavia Guerrieri. "Il corso è stato rivolto sia agli adulti che ai bambini, con l’intento – spiega la docente Flavia Guerrieri sostenuta dala sua amica Manuela Poggio – non solo di avvicinarli al mondo dell’arte, ma anche di offrire loro un’occasione per socializzare e sviluppare la propria manualità e la propria fantasia".