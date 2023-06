Mostra al Forte Malatesta Carcere, tra foto e ricordi

Una giornata di amarcord con anche una visita al Forte Malatesta che alcuni di loro hanno frequentato quando ancora era un carcere. Si è infatti svolto ieri ad Ascoli un raduno di tanti agenti di polizia penitenziaria che, per lo più, hanno prestato servizio nel carcere di Marino del Tronto a partire dagli anni ‘80 ai tempi di Cutolo, delle Brigate Rosse, quando era un supercarcere e nella sezione del 41-bis, il cosiddetto carcere duro, sono stati rinchiusi detenuti eccellenti. Alcuni hanno anche prestato servizio al Forte Malatesta che ieri hanno potuto visitare dopo tanti anni.

Sono dunque tornati ad Ascoli tantissime "guardie carcerarie" già in pensione, provenienti da varie città d’Italia, specialmente dal sud, compresi vecchi direttori come Cosimo Giordano, il dottor Pagliara ed altri. Con loro anche quelli che facevano parte dell’area sanitaria come dottori ed infermieri. In mattinata si sono radunati in piazza del Popolo ed hanno poi preso parte alla Santa Messa in Duomo celebrata dal Vescovo Palmieri. E poi c’è stata la visita al vecchio carcere del Forte Malatesta per l’incontro con le autorità; ad accoglierli il sindaco Marco Fioravanti e il comandante della polizia penitenziaria della casa circondariale di Marino del Tronto Pio Mancini e Francesco Prunella. Una visita molto emozionante durante la quale sono emersi ricordi della vita carceraria, certamente non facile.

Ricordi alimentati dalle fotografie di Paolo Raimondi, autore degli scatti "Tra luci ed ombre" in mostra ancora oggi, giorno di chiusura. Ha riscosso particolare interesse e anche emozione la visione delle foto che ricordano com’era il Forte Malatesta quando era un carcere, prima della sua trasformazione profonda. Così come il video che ha riportato la testimonianza di due persone che a suo tempo sono state detenute al Forte Malatesta.

p. erc.