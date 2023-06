Mostra di arte contemporanea ’Artepertutti’ Domencia l’inaugurazione al Giovarti

Domenica pomeriggio, alle 18,30, al Giovarti di Centobuchi sarà inaugurata la mostra di arte contemporanea ’Artepertutti’. Ad esporre le loro opere saranno dieci giovani artisti del territorio presentati da Alessandra Morelli. In questo terzo appuntamento sono stati invitati: Daniela Cesetti, Davide Curzi, Luca Guidotti, Ross Esther Haaksmann, Elena Marinosci, Elena Panasiuk, Selene Perini, Daniele Pierantozzi, Francesca Spinelli ed Irene Pantella. L’evento, promosso e sostenuto dall’Amministrazione comunale, con il coordinamento dell’associazione culturale Officina San Giacomo e dallo SpaziomOHOc di Nazareno Luciani. "Una mostra in cui l’immagine, come espressione quotidiana, raccoglie il pensiero visivo sempre giocoso e affascinante", dicono gli organizzatori. La mostra rimarrà aperta nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, dalle 18 alle 20, fino al 27 agosto. Per informazioni 3287180203.