Mostra di Massimo Caggiano e visita alla scoperta dell’ex Olimpia

La Delegazione FAI di Ascoli e la Fondazione Carisap presentano ‘Anacronismo e Pittura Colta nella Collezione Massimo Caggiano’, una mostra diffusa che si terrà da oggi al 25 maggio a Palazzo Bazzani e alla Bottega del Terzo Settore. La mostra si propone di avvicinare il pubblico alla poetica di Massimo Caggiano, designer, gallerista e collezionista, tra i principali promotori delle correnti artistiche della Pittura Colta e dell’Anacronismo, attraverso una selezione di opere che intrecciano il tempo e la memoria in un dialogo visivo e concettuale. Le opere in esposizione, appartenenti alla collezione della Fondazione Carisap, sono testimonianza di una corrente artistica nata in Italia negli anni Ottanta del Novecento: un linguaggio pittorico raffinato e colto, capace di coniugare il recupero della tradizione con una profonda riflessione sul presente. Oggi alle ore 18 ci sarà l’inaugurazione ufficiale a Palazzo Bazzani. Interverranno il collezionista Massimo Caggiano, con la presentazione della collezione, e il Professor Stefano Papetti, direttore dei Musei Civici di Ascoli. Seguirà un brindisi inaugurale. L’ingresso all’evento è aperto a tutti, con un contributo di partecipazione di 6 euro. La mostra sarà visitabile per l’intero fine settimana, con inizio del percorso espositivo da Palazzo Bazzani, in corso Mazzini 190. Per l’occasione, sarà eccezionalmente aperto al pubblico lo scalone monumentale, normalmente non accessibile, offrendo così un’esperienza di visita ancora più suggestiva. Sabato poi ci sarà un altro evento esclusivo: ’Dal cinema Olimpia alla Bottega del terzo settore: una storia di trasformazione e rigenerazione urbana’, a cura dell’architetto Elisabetta Agostini: un percorso di visita attraverso i luoghi della Bottega del Terzo Settore. Prenotazione obbligatoria al n. 3290164271. Orario gruppi: ore 15, ore 16, ore 17. Partecipazione con contributo: iscritti Fai 6 euro, non iscritti 8 euro. L’organizzazione e la fruizione degli eventi sono possibili grazie al prezioso supporto dei volontari Fai di Ascoli.

v. r.