Mostra di pittura dei giovani allievi del maestro Fumagalli

Sei giovani, ognuno col proprio talento, senza essere influenzati dallo stile e il contenuto della pittura di Annunzia Fumagalli, loro maestro che li segue fin da giovanissimi, hanno creato, con l’Arca dei Folli, una singolare mostra che si tiene nella Chiesa di Sant’Egidio, a Cupra e sarà visitabile fino al 23 aprile: "Sono rimasto incredibilmente colpito dalla bravura tecnica dei ragazzi e dalla profondità dei contenuti e dei temi da loro trattati – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni al termine della visita – Davvero complimenti". I giovani artisti sono del territorio. Anna Catasta, che segue un taglio cinematografico delle figure, in un surrealismo che affascina per contenuto ed immaginazione; Veronica Crescenzi che con la sua tecnica di luce ed ombre delimita un corpo o un volto; Viola Bruni che dipinge il proprio immaginario dell’universo interiore; Irene Straccia, che dipinge la pulsione della vita legata alla pulsione della morte. Un messaggio forte che si affaccia feroce nell’adolescenza; Fabio Di Benedetto che scruta in maniera originale la realtà; Serafino Voltattorni, che esplora il sentimento dell’animo di fronte a natura divina o umana.