Mostra itinerante per l’archivio fotografico di Bruti Liberati

La Banca di Ripatransone e del Fermano è custode, dal 2020, del prezioso 'Archivio fotografico Alessandro marchese Bruti Liberati'. In occasione delle celebrazioni per i centoventi anni della Banca di Ripatransone e del Fermano, proprio la collezione di cartoline postali illustrate d’epoca, conservate nell’Archivio, sarà al centro di una mostra itinerante che partirà il prossimo 13 giugno dal Polo Museale di San Francesco, a Montefiore dell’Aso e interesserà tutte le città in cui l’Istituto ha una filiale: nell’ordine, dal 1° al 14 luglio la mostra sarà visitabile a Grottammare, dal 18 al 30 luglio San Benedetto dal 5 al 30 agosto a Ripatransone e dall’8 al 31 dicembre a Fermo. "Riteniamo che il materiale dell’Archivio Bruti Liberati – ha dichiarato il presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano, Michelino Michetti – sia una preziosa testimonianza del nostro passato. Filippo Bruti Liberati e sua figlia Maria Carla, che ringraziamo per l’estrema sensibilità nel volere che un bene storico tanto importante rimanesse a disposizione della comunità ripana, nel donarci l’archivio ci hanno dato anche il compito, penso, di valorizzarlo e, dopo l’importante lavoro di riordino e valorizzazione fatto sui negativi, questa è una nuova, grande occasione per farlo".